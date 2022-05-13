В Якутии зарегистрирован товарный знак

Вопросы взаимодействия и определение приоритетов дальнейшего сотрудничества обсуждали 12 мая 2022 г. на рабочей встрече Президента Союза «Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)» Марины Богословской и первого заместителя исполнительного директора Ассоциации строителей АЯМ Дмитрия Бузова.



Марина Богословская в преддверии Дня предпринимателя поблагодарила руководство и коллектив Ассоциации строителей АЯМ за проделанную в 2021 году работу по поддержке малого / среднего бизнеса и трудоустройству соотечественников, а также поздравила с регистрацией товарного знака и пожелала успехов в дальнейшей работе.



«Действительно, нами была проведена работа с момента подачи заявки до проведения экспертизы и регистрации товарного знака в установленном порядке Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). Наш товарный знак представляет собой шестиконечную белую снежинку на круглом голубом фоне в центре знака. Обрамление центрального круга черной двойной линией символизирует недостроенную железную дорогу: Беркакит-Томмот-Якутск-Магадан. Сейчас мы рассматриваем возможность участия в другом проекте ТПП РС(Я) — Система добровольной сертификации «Сделано в Якутии». Мы призываем предпринимателей к участию в данном проекте, который позволит поднять на новый уровень качество местной продукции, поднимет престиж республиканских товаропроизводителей, повысит их конкурентоспособность», — резюмировал первый заместитель исполнительного директора Дмитрий Бузов.