Ассоциация строителей АЯМ: Таежный пожар потушен всем миром

Два дня, 8 и 9 июля, алданцы боролись с огненной стихией, подступившей к Алдану. Предприятия города бросили технику, людские ресурсы на борьбу с пожаром. О том, как проходило тушение лесного пожара рассказал участник событий, начальник дробильно — сортировочного комплекса ООО «Ассоциация строителей АЯМ», депутат городского Собрания, Александр Глотов.

«Более суток алданцы боролись с огненной стихией на сопке практически рядом с городом. Площадь возгорания составила 22 гектара. Исключительно благодаря слаженным действиям главы города Александра Бугая и руководителей предприятий района удалось сначала локализовать верховой огонь. Бульдозеры, в числе которых была и техника нашего предприятия, Ассоциации АЯМ, выполняли основные работы, по всему периметру окапывая территорию. Огонь был взят в плотное кольцо и сбит. Затем к работам по тушению были задействованы непосредственно людские ресурсы, проходя с ранцами по всей территории и проливая каждый квадратный метр, чтобы полностью исключить новые очаги возгорания. Стихию удалось остановить только благодаря оперативным мерам, общим усилиям и дружным, слаженным действиям руководителей предприятий, мобилизовавших ресурсы на тушение пожара.

Помогали все, кто чем мог. Предоставляли технику: бульдозеры, водовозки, спецмашину, автомобили УАЗ. ИП Александр Попов организовал вертолет для обследования территории пожара с воздуха. И конечно все предприятия предоставили людские ресурсы. От имени депутатского корпуса хочется поблагодарить всех, с кем рука об руку пришлось бороться с огнем: МЧС, алданское лесничество, алданское ЛПУМГ «Газпром трансгаз Томск», ПАО «Селигдар», О «ОСРП», «МУП АР АПП», ДРСК «ЮЯЭС», артель старателей «Прогресс», «Саха голд майнинг», ИП Сергея Евсипатова и ИП Андрея Усакова».

Александр Глотов обратился к жителям Алданского района с просьбой. Это крик души человека, который бок о бок с десятками добровольцев был в самом эпицентре пожара, с болью наблюдая как на глазах уничтожаются гектары алданской тайги: «Я хочу обратиться ко всем жителям Алданского района с одной единственной просьбой – Берегите лес! Это наше главное богатство, это прежде всего наше здоровье. Мы с вами все – часть единой живой экосистемы и если мы халатно относимся к ней, то прежде всего мы халатно относимся к себе. Нам ничего не стоит приложить немного усилий, для того чтобы передать всю красоту природы следующим поколениям и обеспечить им нормальную жизнь на чистой и светлой планете».

Глава города Александр Бугай, от имени жителей г. Алдан выразил слова глубокой благодарности за неоценимую помощь всем коллективам, принявшим участие в тушении пожара. Особая благодарность объявлена заместителю главы администрации «город Алдан» Владимиру Шедько, депутату алданского городского Совета Александру Глотову и ИП Александру Попову за предоставление вертолета.