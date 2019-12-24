Ассоциация строителей АЯМ: Страхование ответственности

Благодарственное письмо от страховой компании «Гелиос» исполнительному директору ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Егору Фролову вручила специалист дополнительного офиса Якутского филиала Анна Третьякова. Вручение состоялось 24 декабря в офисе страховой компании. «От лица компании благодарю руководство ООО «Ассоциация строителей АЯМ» за сотрудничество в 2019 году, желаю исполнения намеченных планов и успешного участия во всех реализуемых программах» – поздравила партнеров специалист Анна Третьякова.



«Обязательное страхование автогражданской ответственности, страхование опасных производственных объектов, страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – является обязательным при осуществлении транспортной и строительной деятельности любого предприятия – пояснил исполнительный директор ООО «Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали» Егор Фролов – от этого напрямую зависит качество и безопасность выполняемых работ и оказываемых услуг, существенно минимизируются риски и затраты в случае наступления страхового случая».



Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в Якутии по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан. Имеет длительный опыт работы и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласского районов Республики Саха (Якутия).При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.

