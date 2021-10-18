Ассоциация строителей АЯМ: Совет директоров

В Москве 15 октября на совещании Совета директоров ООО «Ассоциация строителей АЯМ» подведены промежуточные итогов ключевых направлений деятельности предприятия за 2021 год.

Совещание состоялось в формате видеоконференцсвязи под председательством Олега Иванова. Участники: генеральный директор УК «АЯМ» Юрий Якимчук, первый заместитель исполнительного директора ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Дмитрий Бузов, исполнительный директор Егор Фролов, заместитель исполнительного директора по производству Валерий Горьявчев, заместитель исполнительного директора по экономке Лидия Левина и начальник ПТО Александр Беляковтакже обсудили вопросы исполнения предприятием программы работ и основных технико-экономических показателей в 2021 году.

Справка:

Одной из главных компетенций Совета директоров является определение основных и перспективных направлений деятельности Ассоциации строителей АЯМ, контроль за реализацией собственных программ развития и действующих соглашений с публично-правовыми образованиями, а также содействие развитию малого и среднего предпринимательства в новых экономических условиях.