Ассоциация строителей АЯМ: С Днем России!

Дорогие земляки, коллеги!

День России – это символ национального единства. Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает. От всех нас, от наших общих усилий, трудовых будней, производственных достижений зависят настоящее и будущее родного города, района, республики и страны.

Нам нужно помнить, что Россия — это не только достижения в космосе и спорте, в экономике и внешней политике, но это и успехи родного предприятия, благоустроенность скверов и парков, чистота во дворах и уют в подъездах. Каждый из нас на своем месте своим трудом делает страну лучше, богаче и краше.

Только нашими общими усилиями, при общественном согласии и социальном партнерстве, мы добьемся высоких результатов.

От всей души поздравляю всех жителей нашей республики с Днем России! С праздником любви и уважения к Родине!

Желаю новых трудовых свершений, достижения поставленных целей, успехов, крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть понятия «патриотизм», «гражданственность», «Родина» будут так же дороги и священны для нас, как и для наших предков.

С уважением,

исполнительный директор

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Е.А. Фролов