Ассоциация строителей АЯМ» работает с положительной динамикой

ООО «Ассоциация строителей АЯМ»: результаты 2 квартала показали наличие положительной динамики в работе предприятия.

После открытия паромной переправы ООО «Ассоциацией строителей АЯМа» переработано 1364 вагона народнохозяйственных грузов и строительных материалов, что составляет 80651,615 тонн. В контейнерах, количество которых составляет 186, переработано 2829,255 тонн поступившего груза.

В сложившихся экономических условиях необходимо стремиться к одновременной оптимизации и освоению новых производственных процессов, поэтому у нас открыта возможность транспортной обработки не только народно-хозяйственных грузов на железнодорожном транспорте на станции Нижний Бестях (лицензия серии ПРД № 1406469 от 03.06.2020 г. размещена на сайте компании АЯМ.РФ) – сообщили в пресс-службе компании.

За 1 полугодие предприятием переработано 2968 вагонов и 174 588,399 тонн народно –хозяйственных грузов. Общее количество контейнеров составило 341. Переработанного груза в них – 5 483,973 тонны

Справка: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан, имеющий длительный опыт работы (29 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласских районов Республики Саха (Якутия). При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.