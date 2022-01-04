Ассоциация строителей АЯМ: Работа по зимнему содержанию дорог продолжается

Ассоциация строителей АЯМ продолжает проводить работы по очистке дорог от снега в рамках действующего контракта с администраций МО «Город Алдан».

Работы ведутся и в праздничные дни. 3 января 2022г. при наружной температуре минус 30 градусов вся техника была выведена на городские дороги. Чтобы оперативно справиться с поставленной задачей, мобилизованы все ресурсы. Самая большая нагрузка в эти дни падает на приобретенный в прошлом году специальный снегопогрузчик СнП-17, для непрерывной погрузки снежной массы в самосвалы, и мини-погрузчик Bobcat для уборки снега на тротуарах.

«С помощью новой техники появилась возможность уделять больше внимания раздвижке снежного вала, уборке снега в прибордюрных зонах и тротуарах, ликвидации заужения проезжей части, вывозу снега, очистке посадочных площадок и заездных карманов остановок общественного транспорта, а также другим видам работ», — пояснил начальник дорожно-строительного участка Виктор Толмачев.

«Дорожные работы ведутся непосредственно под контролем главы города трудовой доблести Алдан Александра Бугая, служб городской администрации, представителей общественности. Обращаю особое внимание водителей личного автомобильного транспорта на движение и маневры специальной дорожной техники при проведении снегоуборочных работ, а также прошу соблюдать ограничения скорости при движении на городских дорогах и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения» — резюмировал первый заместитель исполнительного директора Дмитрий Бузов.