10.03.2021
20:10
110

Экономика

Ассоциация строителей АЯМ: Приближается закрытие ледовой переправы

Вопросы грузоперевозок, связанные с предстоящей через полмесяца закрытием ледовой переправы обсудили 9 марта на выездном совещании в Якутском представительстве Ассоциации строителей АЯМ. Совещание провел первый заместитель исполнительного директора Дмитрий Бузов.

«Со снижением   грузоподъёмности на переправе «Якутск — Нижний Бестях» реки Лена с 01 апреля 2021 г. и последующим закрытием ледовой переправы коллективы службы грузовой и коммерческой работы  торопятся завершить выполнение обязательств перед заказчиками по перевозке и переработке грузов, — доложила на совещании специалист Якутского представительства Людмила Диннер. – В последние недели действия ледовой переправы приоритет  отдается  грузу, вывозимому  в направлении Якутска. В составе груза:  продукты питания, строительный материалы, металл,  техника». 

На совещании был озвучен вопрос возможного раннего закрытия   переправы — не  позднее 10 апреля 2021г. В связи с этим  фактом, отправление грузов,  маршрутом  через реку Лена, с конечной доставкой в г. Якутск и другие районы Республики Саха /Якутия/, необходимо будет  спланировать заблаговременно. Ранние даты закрытия ледовой переправы  вызваны природными условиями и состоянием ледового покрова. Дополнительная либо уточнённая информация после её утверждения и первичной публикации на официальных сайтах органов государственной власти будет направлена партнёрам и размещена на сайте АЯМ.РФ.  

В  конце совещания первый заместитель исполнительного директора компании поздравил сотрудниц Якутского офиса – Людмилу Диннер и Евгению Устинову с праздником весны 8 марта, пожелал любви, счастья, и благополучия.  «От имени руководства «Ассоциации строителей АЯМ» выражаю благодарность за организацию работы представительства в городе Якутск, качественное проведение договорной кампании и документооборот, а также успешное участие в аукционах  на предоставление транспортно-экспедиционных услуг, в том числе по транспортной обработке (переработке) грузов в вагонах и контейнерах, поступающих в адрес наших партнёров на железнодорожной станции Нижний Бестях» — резюмировал Дмитрий Бузов.

Фото: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
Источник: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх