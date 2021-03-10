Ассоциация строителей АЯМ: Приближается закрытие ледовой переправы

Вопросы грузоперевозок, связанные с предстоящей через полмесяца закрытием ледовой переправы обсудили 9 марта на выездном совещании в Якутском представительстве Ассоциации строителей АЯМ. Совещание провел первый заместитель исполнительного директора Дмитрий Бузов.

«Со снижением грузоподъёмности на переправе «Якутск — Нижний Бестях» реки Лена с 01 апреля 2021 г. и последующим закрытием ледовой переправы коллективы службы грузовой и коммерческой работы торопятся завершить выполнение обязательств перед заказчиками по перевозке и переработке грузов, — доложила на совещании специалист Якутского представительства Людмила Диннер. – В последние недели действия ледовой переправы приоритет отдается грузу, вывозимому в направлении Якутска. В составе груза: продукты питания, строительный материалы, металл, техника».

На совещании был озвучен вопрос возможного раннего закрытия переправы — не позднее 10 апреля 2021г. В связи с этим фактом, отправление грузов, маршрутом через реку Лена, с конечной доставкой в г. Якутск и другие районы Республики Саха /Якутия/, необходимо будет спланировать заблаговременно. Ранние даты закрытия ледовой переправы вызваны природными условиями и состоянием ледового покрова. Дополнительная либо уточнённая информация после её утверждения и первичной публикации на официальных сайтах органов государственной власти будет направлена партнёрам и размещена на сайте АЯМ.РФ.

В конце совещания первый заместитель исполнительного директора компании поздравил сотрудниц Якутского офиса – Людмилу Диннер и Евгению Устинову с праздником весны 8 марта, пожелал любви, счастья, и благополучия. «От имени руководства «Ассоциации строителей АЯМ» выражаю благодарность за организацию работы представительства в городе Якутск, качественное проведение договорной кампании и документооборот, а также успешное участие в аукционах на предоставление транспортно-экспедиционных услуг, в том числе по транспортной обработке (переработке) грузов в вагонах и контейнерах, поступающих в адрес наших партнёров на железнодорожной станции Нижний Бестях» — резюмировал Дмитрий Бузов.