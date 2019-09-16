Ассоциация строителей АЯМ: Правовые аспекты

Последние изменения в структуре судебной системы России и действующего законодательства, а также практику применения способов по защите корпоративных прав компании, обсудили на рабочей встрече 14 сентября текущего года генеральный директор ООО Управляющая Компания «АЯМ» Юрий Якимчук и заместитель исполнительного директора по правовым вопросам ООО «Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали» Дмитрий Бузов.

Юрий Якимчук рекомендовал провести ревизию земельных участков и недвижимого имущества, проанализировать предварительные результаты кадастровой стоимости объектов недвижимости и, при необходимости, своевременно направить замечания в ГБУ Республики Саха (Якутия) «Центр государственной кадастровой оценки», в рамках действующих соглашений о муниципально-частном партнёрстве. Генеральный директор управляющей компании предложил так же продолжить активное правовое обеспечение взаимодействия с местными муниципалитетами по вопросам исполнения заключенных контрактов и договоров, особое внимание обратить правовому сопровождению участия компании в реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан и аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».

По итогам встречи Юрий Якимчук выразил благодарность Дмитрию Бузову за приверженность принципу законности и ответственность за принятие решений в правовых вопросах.

Справка:

ООО «Управляющая компания «АЯМ» является контролирующим учредителем ООО «Ассоциация строителей АЯМ».

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в Якутии по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станциях Нижний Бестях, Томмот, Алдан. Имеет длительный опыт работы и высокую деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского района. При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.