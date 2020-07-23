Ассоциация строителей АЯМ поздравляет

Один закон на всех нас есть

Он праведен и прост.

По силам – труд!

По знаньям – пост!

И по заслугам – честь!



Уважаемый Василий Владимирович!



Коллектив ООО «Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали» сердечно поздравляют Вас и в Вашем лице большую семью железнодорожников с 25-летним юбилеем предприятия.

Компания, возглавляемая Вами, это достойный пример успешного современного менеджмента, где оперативные стратегические решения опираются на БАМовские традиции, где идет взращивание кадров на примере настоящих профессионалов, получивших школу БАМа и АЯМа.



Ломая стереотипы о невозможности организации рентабельной работы железнодорожных перевозок на малодеятельных участках, Вы успешно работаете, проводя глубокую модернизацию тепловозного парка, улучшаете условия труда и быта рабочих. И эта работа легла в основу успешной эксплуатационной деятельности АК «ЖДЯ» на всей железнодорожной линии Беркакит – Томмот — Бестях, которая в 2019 году введена в постоянную эксплуатацию. Сегодня Юбилей компании – это праздник всех якутян, которые имеют возможность получить полный пакет услуг по грузоперевозкам, а главное проехать на поезде в любую точку нашей необъятной Родины.



Желаем Вам успехов в новаторской работе по превращению ОАО АК «ЖДЯ» в главного перевозчика грузов Республики Саха (Якутия), в поддержании традиций, заложенных с основания предприятия. Доброго здоровья, мира и согласия всему коллективу и Вам лично!

С уважением, от имени коллектива

Исполнительный директор Е.А. Фролов