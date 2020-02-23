Ассоциация строителей АЯМ поздравляет с Днем Защитников Отечества

Уважаемые земляки!

От имени коллектива ООО «Ассоциация строителей Амуро–Якутской магистрали» горячо поздравляю с Днем Защитников Отечества всех причастных к этому празднику.

В нашей стране этот праздник по праву считается всенародным. День 23 февраля олицетворяет собой неразрывную связь поколений и преемственность ратных традиций. Этот праздник — образец реального патриотизма для каждого порядочного человека и сознательного гражданина. Это большая и величественная правда истории, которую не исказить и не перечеркнуть. Это наглядное свидетельство единства всех поколений нашего народа.

Россия – великая держава, поэтому присутствие российских военнослужащих за рубежом неотъемлемая часть внешней политики нашей страны, обеспечивающей стране статус державы мирового уровня. В «Ассоциации строителей Амуро-Якутской магистрали» трудятся воины интернационалисты, ветераны боевых действий: участник военных действий в Афганистане Юрий Батищев; участники боевых действий на Северном Кавказе Азамат Давлетбаков, Алексей Панарин, Сергей Барановский и Сергей Карманов. Наш коллектив, желает вам, коллеги, крепкого здоровья и мирного неба над головой, покоя и благополучия в семьях.

Всем жителям Алданского района и нашей большой республики разрешите пожелать удачи и побед в делах, побольше оптимизма и бодрости для того, чтобы всегда идти только вперед ‑ к свершениям на благо Отечества!

С уважением, исполнительный директор Е.А. Фролов