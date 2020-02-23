23.02.2020
10:12
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Общество

Ассоциация строителей АЯМ поздравляет с Днем Защитников Отечества

Уважаемые земляки!

От имени коллектива ООО «Ассоциация строителей Амуро–Якутской магистрали»  горячо поздравляю с Днем Защитников Отечества всех  причастных к этому празднику.

В нашей стране этот праздник по праву считается всенародным. День 23 февраля олицетворяет собой неразрывную связь поколений и преемственность ратных традиций. Этот праздник — образец реального патриотизма для каждого порядочного человека и сознательного гражданина. Это  большая и величественная правда истории, которую не исказить и не перечеркнуть. Это  наглядное свидетельство единства всех поколений нашего народа. 

Россия – великая держава, поэтому  присутствие  российских военнослужащих за рубежом неотъемлемая часть внешней политики нашей страны, обеспечивающей стране статус державы мирового уровня. В «Ассоциации строителей Амуро-Якутской магистрали» трудятся воины интернационалисты, ветераны боевых действий: участник военных действий в Афганистане  Юрий Батищев; участники боевых действий на Северном Кавказе  Азамат Давлетбаков, Алексей Панарин, Сергей Барановский и Сергей Карманов. Наш коллектив, желает вам, коллеги, крепкого здоровья и мирного неба над головой, покоя и благополучия в семьях.  

Всем жителям Алданского района и нашей большой республики разрешите пожелать  удачи и побед в делах, побольше оптимизма и бодрости для того, чтобы всегда идти только вперед ‑ к свершениям на благо Отечества!

С уважением, исполнительный директор                                          Е.А. Фролов

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