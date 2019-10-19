Ассоциация строителей АЯМ поздравляет с Днем работников дорожной отрасли

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли республики Саха (Якутия)!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником от имени коллектива ООО «Ассоциация строителей АЯМ».

Этот праздник — дань признательности и уважения мастерству и трудолюбию многотысячного отряда строителей дорог, проектировщиков, ветеранов отрасли, среди которых есть представители и нашего коллектива. Это праздник людей, посвятивших свою жизнь важному и ответственному делу. Сегодня республиканскими дорожниками немало сделано для создания безопасных и комфортных дорог. Якутия — развивающийся регион, а это значит, что у дорожников всегда будет много работы! И эта работа находится под постоянным контролем главы и правительства нашей республики. Спасибо вам, коллеги, за преданность профессии и ответственность по отношению к порученному делу. От всей души желаю успехов в труде, крепкого здоровья, личного счастья! И никогда не теряйте чувства гордости за одну из самых прекрасных профессий на земле!