09.05.2021
10:33
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Праздники

Ассоциация строителей АЯМ поздравляет с Днем Победы

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!

Коллектив  ООО «Ассоциация строителей АЯМ» сердечно поздравляет вас  с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Сколько бы ни минуло лет, мы не забудем самую пронзительную, самую трогательную дату в истории нашей страны и всего человечества, потому что знаем цену и значение Победы. Быть наследниками Великой Победы – большая честь и ответственность. Историю нельзя переписать, ее нужно помнить и гордиться героическими страницами. Наши отцы и деды победили в этой страшной войне, пережили четыре года горя и оставили нам  в наследство прекрасную землю и мирное небо. Что может быть дороже этого бесценного дара.

Низко склоняем головы перед подвигом павших на полях сражений и бесконечно признательны ныне здравствующим ветеранам войны и труда, всем, кто победил фашизм и восстановил страну из руин, участвовал в социально-экономическом развитии Якутии. Дорогие наши ветераны! Спасибо вам за спасенную страну, за возможность жить и трудиться под мирным небом! Низкий вам поклон за бессмертный подвиг! Здоровья и долгих счастливых лет жизни в кругу родных и близких людей! Пусть благодарная память объединяет всех людей против новых войн и жестокости за идеалы добра и человечности!

С уважением,

Исполнительный  директор  ООО «Ассоциация строителей АЯМ»                  Е.А. Фролов

Фото: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
Источник: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
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