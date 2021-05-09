Ассоциация строителей АЯМ поздравляет с Днем Победы

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!



Коллектив ООО «Ассоциация строителей АЯМ» сердечно поздравляет вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Сколько бы ни минуло лет, мы не забудем самую пронзительную, самую трогательную дату в истории нашей страны и всего человечества, потому что знаем цену и значение Победы. Быть наследниками Великой Победы – большая честь и ответственность. Историю нельзя переписать, ее нужно помнить и гордиться героическими страницами. Наши отцы и деды победили в этой страшной войне, пережили четыре года горя и оставили нам в наследство прекрасную землю и мирное небо. Что может быть дороже этого бесценного дара.

Низко склоняем головы перед подвигом павших на полях сражений и бесконечно признательны ныне здравствующим ветеранам войны и труда, всем, кто победил фашизм и восстановил страну из руин, участвовал в социально-экономическом развитии Якутии. Дорогие наши ветераны! Спасибо вам за спасенную страну, за возможность жить и трудиться под мирным небом! Низкий вам поклон за бессмертный подвиг! Здоровья и долгих счастливых лет жизни в кругу родных и близких людей! Пусть благодарная память объединяет всех людей против новых войн и жестокости за идеалы добра и человечности!

С уважением,

Исполнительный директор ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Е.А. Фролов