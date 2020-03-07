Ассоциация строителей АЯМ поздравляет с 8 марта

Милые женщины!

Примите самые теплые, сердечные поздравления с Международным женским днем – 8 Марта!

Этот праздник давно утратил свою политическую подоплеку и стал олицетворением красоты, любви и весны. Остались далеко позади те времена, когда женщины играли вторые роли в общественной, экономической, социальной жизни. Сегодня вы, современные женщины, реализуя свой интеллектуальный и творческий потенциал, добиваетесь больших успехов во всех сферах жизни общества. Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные ценности – любовь, семья, верность. Вам покоряются сложнейшие задачи, с вами легче преодолеваются любые трудности, вы вдохновляете на новые победы. Отдельные слова благодарности и искренней признательностихочу сказать всем матерям, особенно многодетным, и женщинам, воспитывающих приемных детей, за любящее сердце, доброту, отзывчивость к чужому горю.

В этот праздничный день вы услышите немало добрых и теплых слов, и ни одно из них не будет преувеличением. Поверьте, мы искренне ценим вас за вашу нежность, эмоциональность и радужную насыщенность чувств. Сегодня только вам, дорогие женщины, — все цветы и улыбки, все слова благодарности и признания.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, любви, счастья и радости, понимания и поддержки, защищенности и уверенности в тех, кто рядом с вами.

С уважением, от имени коллектива ООО «Ассоциация строителей АЯМ»

Исполнительный директор Егор Алексеевич Фролов