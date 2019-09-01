Ассоциация строителей АЯМ поздравляет с 1 сентября

Дорогие друзья, ученики, педагоги, родители!

От имени коллектива ООО «Ассоциация строителей АЯМ» сердечно поздравляю вас с днем Знаний и началом нового учебного года.

Годы ученичества – важный этап в жизни каждого. От того, как он сложится, какие воспоминания оставит, во многом зависит судьба человека, его способность реализовать свой потенциал, стать настоящим гражданином Отечества, патриотом своей большой и малой Родины.

День знаний – праздник всеобщий, вне зависимости от возраста!

Сегодня слова «Знание – сила» приобретают новое актуальное звучание. Ежедневно осваиваются последние достижения науки и техники; строится инновационная, мощная, конкурентоспособная экономика страны. Для этого нужны светлые умы, новая образовательная среда, требующая повышения профессионализма педагогов и модернизации материально-технической базы. Сегодня ребенок должен не просто получить сумму знаний, но и выстроить для себя будущую траекторию профессионального самоопределения и роста.

А задача взрослых: учителей, родителей– сохранить у этих малышей любознательность, изобретательность, творческое мышление, привить интерес к процессу обучения, разжечь исследовательскую искорку.

Будьте же все здоровы, счастливы! Дерзайте и творите!

В Добрый путь!

С уважением,

Исполнительный директор

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Е.А. Фролов