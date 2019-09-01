01.09.2019
11:00
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Общество

Ассоциация строителей АЯМ поздравляет с 1 сентября

Дорогие друзья, ученики, педагоги, родители!

От имени коллектива ООО «Ассоциация строителей АЯМ» сердечно поздравляю вас с днем Знаний и началом нового учебного года. 

Годы ученичества – важный этап в жизни каждого. От того, как он сложится, какие воспоминания оставит, во многом зависит судьба человека, его способность реализовать свой потенциал, стать настоящим гражданином Отечества, патриотом своей большой и малой Родины. 

День знаний – праздник всеобщий, вне зависимости от возраста!

Сегодня слова «Знание – сила» приобретают новое актуальное звучание.   Ежедневно осваиваются  последние достижения науки и техники;  строится  инновационная, мощная, конкурентоспособная экономика  страны.  Для этого нужны светлые умы, новая образовательная среда, требующая повышения профессионализма педагогов и модернизации материально-технической базы. Сегодня  ребенок должен  не просто получить сумму знаний, но и выстроить для себя будущую траекторию профессионального самоопределения и роста.

А задача  взрослых: учителей, родителей– сохранить у этих малышей любознательность, изобретательность, творческое мышление, привить интерес к процессу обучения, разжечь исследовательскую искорку.

Будьте же все здоровы, счастливы! Дерзайте и творите! 

 В Добрый путь!  

 С уважением, 

 Исполнительный директор 

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Е.А. Фролов

Фото: ООО «Ассоциация строителей АЯМ
Источник: ООО «Ассоциация строителей АЯМ
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