Ассоциация строителей АЯМ поздравляет с праздником

Уважаемые работники строительной отрасли!

От имени коллектива ООО «Ассоциация строителей АЯМ» сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Стройка – это беспокойное, живое, порой нервное дело, которой занимаются преданные профессии люди. Сдавая любой объект, новые квартиры, дороги, вы несёте радость людям. Ваш труд неизмеримо труден, и вместе с тем он приносит вам ни с чем несравнимую гордость от собственных успехов. По традиции, в этот день мы благодарим ветеранов строительной отрасли республики Саха (Якутия). От вас молодежь перенимает всё лучшее, учится трудиться на благо своего края и всей страны!

Особые слова хочу сказать в адрес транспортных строителей железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск (Нижний Бестях).

Мы гордимся тем, что Якутскую железную дорогу строили настоящие мастера своего дела, начинавшие свой трудовой путь на БАМе. Многое пришлось испытать. Но вы остались верны своему делу. И когда стройка вернулась к жизни вы, не задумываясь, начали ее продолжение. Ваш труд стоит больше, чем красивые и возвышенные слова, потому что в сложных климатических и экономических условиях вы продолжили дело своей жизни, результатом чего стало открытие пассажирского движения от ст. Нижний Бестях 27 июля 2019 года.

Сегодня перед строителями стоят важные задачи – это поиск новых инженерных решений, внедрение современных технологий, модернизация строительного комплекса и повышение квалификации. Но настоящим профессионалом эти задачи по плечу.

Желаю всем крепкого здоровья и хорошей погоды, для строителей это очень важно. В Якутии суровый климат, который подчас мешает нашим строителям, но иногда становится другом. Желаю «дружественно настроенной» погоды, всегда отличного настроения, мира и достатка. С Днем строителя!

С уважением, исполнительный директор ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Е. А. Фролов