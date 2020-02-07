Ассоциация строителей АЯМ получила благодарность главы Алдана

Благодарность главы Алдана вручена исполнительному директору ООО «Ассоциация строителей АЯМ».

Окончание 2019 и начало 2020 года ознаменовались для коллектива ООО «Ассоциация строителей АЯМ» значимыми наградами со стороны государственных, муниципальных органов власти, русской православной церкви.

На отчете глав перед населением, в присутствии широкого круга общественности города и района благодарность главы МО «Город Алдан» была объявлена исполнительному директору Егору Фролову за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Алдана, многолетнее партнерство и поддержку проектов, направленных на благоустройство городской среды, и активное участие в поддержании общественных и административных инициатив.

«Социальное партнерство сегодня приносит положительные результаты всем жителям Алдана, — отметил глава города Александр Бугай. — Ассоциация строителей АЯМ вносит большой вклад не только налоговыми поступлениями в бюджет города. Также они выступают постоянными партнерами нашей администрации, оказывают помощь социально ориентированным организациям, инвалидам, поддерживают Алданское благочиние. Все работы по преображению нашего храма, в основном, заслуга этого коллектива. В кратчайшие сроки они преобразили городской парк. Республиканская и московская комиссии отметили высокое качество и то, как он вписался в ландшафт города. Комплекс «Чудо-парк» с кинотеатром для семейного отдыха – тоже их рук дело. Коллектив Ассоциации строителей АЯМ – это наша надежная опора и поддержка»



