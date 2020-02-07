07.02.2020
17:50
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Общество

Ассоциация строителей АЯМ получила благодарность главы Алдана

Благодарность главы Алдана вручена исполнительному директору ООО «Ассоциация строителей АЯМ».

Окончание 2019 и начало 2020 года ознаменовались для коллектива ООО «Ассоциация строителей АЯМ»  значимыми наградами со стороны государственных, муниципальных органов власти, русской православной церкви. 

На отчете глав перед населением, в присутствии широкого круга общественности города и района благодарность главы МО «Город Алдан»  была объявлена исполнительному  директору Егору Фролову за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Алдана, многолетнее партнерство и поддержку проектов, направленных на благоустройство городской среды, и активное участие  в поддержании общественных и административных инициатив. 

 «Социальное партнерство сегодня приносит положительные результаты всем жителям Алдана, — отметил глава города Александр Бугай. — Ассоциация строителей АЯМ вносит большой вклад не только налоговыми поступлениями в бюджет города. Также они выступают постоянными партнерами нашей администрации, оказывают помощь социально ориентированным организациям, инвалидам, поддерживают Алданское благочиние. Все работы по преображению нашего храма, в основном, заслуга этого коллектива. В кратчайшие сроки они преобразили городской парк. Республиканская и московская комиссии отметили высокое качество и то, как он вписался в ландшафт города. Комплекс «Чудо-парк» с кинотеатром для семейного отдыха – тоже их рук дело.  Коллектив Ассоциации строителей АЯМ – это наша  надежная опора и поддержка»  


Фото: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
Источник: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
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