Ассоциация строителей АЯМ. Поддержка миссионерской поездки в Жиганский район

Третий год для жителей с. Жиганск май и декабрь становятся месяцами важных свершений и проектов. В этом году с 24 по 31 мая уже традиционно Жиганский район с миссионерской поездкой посетила команда Алданского благочиния.

«Конец мая ознаменован не только праздничными богослужениями, которые проходят в Никольском храме по случаю Престольного праздника. Встречи учащихся общеобразовательной школы районного центра с духовенством благочиния, интересные мастер — классы и встречи, социальные акции и образовательные мероприятия, а самое главное долгожданная встреча паствы со своим пастырем — прекрасное дополнение к праздничным дням , — рассказал благочинный Алданского округа иеромонаха Макарий (Золотавин). — В этот раз миссионерская поездка команды Алданского благочиния состоялась благодаря материальной поддержке руководства ООО «Ассоциации АЯМ» в лице Е.А. Фролова.

По прилету в Жиганск благочинный округа совершил благодарственный молебен и передал прихожанам благословение архиепископа Якутского и Ленского Романа.

На следующий день, 25 мая, состоялась рабочая встреча настоятеля Никольского храма с. Жиганска иеромонаха Макария (Золотавина) с начальником филиала АО «Сахаэнерго» «Жиганский РЭС» Тарасенко Вадимом Валерьевичем. В связи с продолжающимися ограничительными мерами в условиях борьбы с пандемией председатель Приходского совета храма передал общине три рециркулятора для зданий храма и культурно-просветительского центра имени святителя Мелетия Иркутского.

По благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа, во внимание за усердные труды и большой вклад в развитие приходской жизни и общее дело духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, благочинный округа вручил меценату благословенную Архиерейскую грамоту.

Также в ходе беседы стороны обсудили график совместной работы на ближайший летний период по благоустройству храмовой территории и мероприятиям.

Так, в ближайший четверг состоится субботник, за которым будет убрана территории храма и будущего культурно-просветительского центра, окрашен забор, сделан косметический ремонт и осуществлена покраска крыльца храма. В течение июня — августа текущего года будут заменены бордюры, положена цветная плитка, установлено новое освящение храма, которое подчеркнёт и украсит комплекс Никольского храма Жиганска не только в дневное, но и в ночное время суток.

Вместе с тем, стороны поделились проделанной работой со времени последних договоренностей. В ближайшие несколько месяцев будет объявлен набор в ряды православного военно-патриотического клуба «Молодая Якутия», который успешно уже реализован в Алданском районе и насчитывает уже более сотни молодых людей из числа учащихся общеобразовательных школ. Спонсорами этого движения выступят генеральный директор АО «АК «Железные дороги Якутии» Шимохин Василий Владимирович и Тарасенко Вадим Валерьевич.

В третий день поездки были подведены итоги Конкурса графических рисунков «Пасха глазами детей», который прошёл в рамках Светлого Христова Воскресения при поддержке Никольского храма, директора Арктического технопарка Николаева Василия Васильевича и начальника филиала АО «Сахаэнерго» «Жиганский РЭС» Тарасенко Вадима Валерьевича. Победители призовых мест получили от организаторов сладкие подарки, книгу митрополита Илариона (Алфеева) «Катехизис» и специальные призы. Иеромонах Макарий рассказал ребятам о сути праздника Пасхи Божией и ее значении для каждого человека, а также ответил на многочисленные вопросы. Общение прошло на одном дыхании в доверительной обстановке с учетом всех ограничительных мер.

В четверг состоялся субботник на храмовой территории, который объединил десятки неравнодушных жителей заполярного Жиганска. Усердием собравшихся была очищена от поросли и травы территория храма, покрашен забор и крыльцо храма, демонтированы ветхие постройки.

В субботу и воскресенье в Никольском храме районного центра запланированы праздничные богослужения, чаепитие и тёплое общение с верующими на открытом воздухе, а также посещение и поздравление православными волонтерами ветеранов тыла по случаю прошедших праздников.

Материал и фотографии предоставлены пресс-службой Алданского благочиния, печатаются при информационной поддержке ООО «Ассоциации АЯМ» в рамках Договора о социальном партнерстве.