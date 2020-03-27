27.03.2020
23:21
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Якутия

Ассоциация строителей АЯМ: Ответственность за груз несет каждый


Со снижением   грузоподъёмности на переправе «Якутск — Нижний Бестях» реки Лена   и последующим закрытием ледовой переправы в середине  апреля,   коллективы службы грузовой и коммерческой работы  торопятся завершить выполнение обязательств перед заказчиками по перевозке и переработке грузов.


«В период сложной эпидемиологической обстановки приоритет отдается грузам, следующим в направлении Якутска. И прежде всего это продукты    питания, медикаменты, бытовая химия – все жизненно важные необходимые грузы комментирует заместитель исполнительного директора по грузовой и коммерческой работе Александр Кезля. – В последние недели действия ледовой переправы через реку Лену мы мобилизовали все силы на оперативный прием и переработку народнохозяйственных грузов. Усиленное внимание обращаем на качество переработки. Как и в каждой работе происходят порой   непредвиденные случаи, например порча  упаковки при разгрузке. На последнем совещании, проведенном на станции Нижний Бестях, как раз и  был сделан акцент на качество. Руководство компанией призвало каждого к усилению ответственности на своем рабочем месте в условиях пандемии».     

  Приём груза из вагонов и контейнеров производится путём просчёта мест по количеству,  в составе комиссии, состоящей из начальника участка, кладовщика, приёмосдатчика и представителя конечного грузополучателя по доверенности от организации.

  Комиссионная проверка грузов в вагонах и контейнерах является составляющей процесса  переработки груза  и производится по заявке грузополучателя  с участием перевозчика и представителя транспортной полиции с оформлением коммерческого акт  в случае несоответствия наименования или повреждения груза. А нарушение перевозчиком условий договора перевозки порождает у грузовладельца законное право требовать компенсации ущерба, через подачу претензии.                   

 «В целом 1-й квартал 2020 года завершен с хорошими показателями, — сообщили в отделе грузовой и коммерческой работы ООО «Ассоциация строителей АЯМ». С начала года компанией переработано 1604   вагонов народнохозяйственного груза, что составляет   93936,784 тонн. В контейнерах, количество которых составляет 155, переработано 2654,718 тонны поступившего груза»

Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ».
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