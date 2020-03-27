Ассоциация строителей АЯМ: Ответственность за груз несет каждый



Со снижением грузоподъёмности на переправе «Якутск — Нижний Бестях» реки Лена и последующим закрытием ледовой переправы в середине апреля, коллективы службы грузовой и коммерческой работы торопятся завершить выполнение обязательств перед заказчиками по перевозке и переработке грузов.



«В период сложной эпидемиологической обстановки приоритет отдается грузам, следующим в направлении Якутска. И прежде всего это продукты питания, медикаменты, бытовая химия – все жизненно важные необходимые грузы комментирует заместитель исполнительного директора по грузовой и коммерческой работе Александр Кезля. – В последние недели действия ледовой переправы через реку Лену мы мобилизовали все силы на оперативный прием и переработку народнохозяйственных грузов. Усиленное внимание обращаем на качество переработки. Как и в каждой работе происходят порой непредвиденные случаи, например порча упаковки при разгрузке. На последнем совещании, проведенном на станции Нижний Бестях, как раз и был сделан акцент на качество. Руководство компанией призвало каждого к усилению ответственности на своем рабочем месте в условиях пандемии».

Приём груза из вагонов и контейнеров производится путём просчёта мест по количеству, в составе комиссии, состоящей из начальника участка, кладовщика, приёмосдатчика и представителя конечного грузополучателя по доверенности от организации.

Комиссионная проверка грузов в вагонах и контейнерах является составляющей процесса переработки груза и производится по заявке грузополучателя с участием перевозчика и представителя транспортной полиции с оформлением коммерческого акт в случае несоответствия наименования или повреждения груза. А нарушение перевозчиком условий договора перевозки порождает у грузовладельца законное право требовать компенсации ущерба, через подачу претензии.

«В целом 1-й квартал 2020 года завершен с хорошими показателями, — сообщили в отделе грузовой и коммерческой работы ООО «Ассоциация строителей АЯМ». —С начала года компанией переработано 1604 вагонов народнохозяйственного груза, что составляет 93936,784 тонн. В контейнерах, количество которых составляет 155, переработано 2654,718 тонны поступившего груза»