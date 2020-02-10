Ассоциация строителей АЯМ осветила популярное место алданцев

В Алдане закончилась установка освещения ТРК «Чудо-парк».

В рамках соглашения с МО «Город Алдан» и в целях благоустройства города руководство ООО «Ассоциация строителей АЯМ» приняло решение установить освещение на одном из самых популярных мест отдыха горожан – ТРК «Чудо-парк». Изготовление и монтаж наружной рекламы, освещенной в ночное время, монтировали собственными силами, без привлечения дополнительных ресурсов.

«В любой области человеческой деятельности освещение играет большую роль, тем более, если эта сфера связана с торговлей и продажами, — рассказал исполнительный директор Егор Фролов, — вне зависимости от того, торговая это площадка или витрина магазина, освещение таких помещений должно быть продуманным и качественным. Человек всегда идет на свет. Эта иерархия пространственно-световых взаимосвязей в подсознании у современных людей сложилась с древних времен, и, при формировании так называемой информационной среды, мы думали и об этой особенности. Что получилось? Судить алданцам. Но, уже первые отзывы показали, что людям нравится. Стало уютнее, радостнее. Студенты же сразу отметили, что родной городок «догоняет» мегаполисы и это уже неплохо».

В планах у предприятия развитие и повышение уровня партнерских отношений.

