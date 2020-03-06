Ассоциация строителей АЯМ официально вступила в Торгово-промышленную палату Якутии

6 марта Владимир Членов, президент Торгово-промышленной палаты, в торжественной обстановке вручил свидетельства и членские билеты руководителям предприятий и организаций, вступившим в ряды союза.

В своем приветствии Владимир Михайлович коротко нацелил присутствующее на встрече бизнес-сообщество на развитие самой крупной общественной добровольной организации бизнесменов и представителей малого, среднего предпринимательства республики.



Свидетельство от имени Ассоциации строителей Амуро-Якутской магистрали получил первый заместитель исполнительного директора общества Дмитрий Бузов.

«Я хочу поблагодарить руководство Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) за высокое доверие, которое оказано нашему предприятию. Действительно нами проведена серьёзная работа по реализации проектов и продвижению интересов с районного на республиканский уровень. Производственная деятельность предприятия на протяжении почти 30 лет непосредственно связана с развитием Республики Саха (Якутия) и усилением позиций её инвестиционной привлекательности, как субъекта Российской Федерации. Высокой и значимой оценкой нашей проделанной работы является Благодарность Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева, которая была вручена коллективу в декабре 2019 года. Уверен, что содействие развитию бизнеса в России со стороны государства будет закреплено в Основном законе нашей страны, ведущее к решению одной из главных задач: повышению благосостоянию граждан. Отрадно отметить, что торжественная встреча происходит в преддверии весеннего праздника 8 марта, и я хочу пожелать всем женщинам: любви, счастья и благополучия», — поделился Дмитрий Сергеевич.