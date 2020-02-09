«Ассоциация строителей АЯМ»: «Не о словах, а поступках»

Социально ответственный бизнес – это маркер, по которому можно судить, является ли страна развитой и цивилизованной. Что немаловажно – есть такие компании и у нас в регионе.

Одна из них – «Ассоциация строителей АЯМ», которая не только проявляет заботу о своих сотрудниках, но и активно включается в решение насущных проблем всего Алданского района. Сегодня о социальном предпринимательстве «Ассоциации» газете «Якутия» рассказывает ее исполнительный директор Егор Фролов.

Свое производство

— 8 февраля вашей компании исполнится 29 лет. Что было сделано за эти годы?

— Это достаточно большой срок, но для нас время пролетело, как один день. Сегодня мы имеем достаточно большое количество строек под собственные нужды, расширился пакет услуг по переработке грузов, полностью была обновлена вся производственная база.

Запустили программу собственного производства от пластиковых окон до бетона и железа. Пришли к этому планомерно, с увеличением объема нашего участия в промышленном и гражданском строительстве. Благодаря собственному производству мы нарастили мышцы: если раньше в год мы возводили один-два дома, то сегодня 5-6.

Ведем строительство погрузочного комплекса в Бестяхе. Докупали для него в течении года краны 50-тонники, т.е. не списывали старые, а именно доукомплектовывали. Объем работ постоянно растет, поэтому расширяем инфраструктуру, увеличиваем материально-техническую базу.

В 2014 году у нас был всего один завод, сейчас четыре — два в Алдане, один в Томмоте. Перевозной завод, сейчас на Инагли, ездит от участка к участку.

Немаловажным аспектом для нас является то, что на всех производствах у нас работают только местные, алданские ребята. Костяк укомплектовался – это специалисты с большим опытом работы. Пытаемся их сохранить, поскольку они являются той силой, которая движет нас всех вперед.

Про строительство

— Когда мы только начинали строить свой первый дом, было очень сложно. Но уже к 2018 году «раскачались». Большой объем строительства приходится на наши собственные нужды, для наших сотрудников. Благодаря этому мы заработали репутацию компании, которая на должном уровне проявляет заботу о своих сотрудниках. Это хорошо сплачивает коллектив, привлекает новые кадры.

— Приходилось ли вам строить за пределами республики?

— Построили в 2011 году двухэтажный дом в Сковородино (Амурская область) для компании «ТрансНефть». Для нас это была возможность приобрести колоссальный опыт работы с «премиум»- заказчиком, который от начала и до конца контролирует весь процесс. Уровень компании возрос, теперь мы знаем, как работать с «Газпромом», который сегодня также стал нашим заказчиком.

Свои кадры

— В Якутии зачастую наблюдается нехватка специалистов. Как вы ее восполняете?

— Привлекаем людей со всей России. А поскольку у нас высокая заработная плата, хорошие условия проживания и полный соцпакет, то люди к нам активно едут из Красноярска, Тюмени, Донбасса.

— Сами подготовкой кадров занимаетесь?

— В Алдане есть техникум, выпускники которого работают у нас. Один из них уже стал главным механиком. Коллектив постоянно пополняется новыми кадрами. У большинства из них среднее техническое образование, но, если они решают получить высшее образование, чтобы стать высококлассными специалистами в своей отрасли, мы их в этом полностью поддерживаем.

Без культуры – никуда

— Расскажите о других сопутствующих бизнес-проектах.

— В 2011 году запустили ТРК «Чудо парк» с первым и единственным кинотеатром в Алдане. Приоткрою завесу тайны – есть планы по открытию второго.

— В 2010 году на публичном аукционе ассоциацией был выкуплен обанкротившийся колхоз «Якокит», на базе которого было создано специальное управление – Алданское Агропромышленное предприятие. Как сейчас с ним обстоят дела?

— С коровками все оказалось намного сложней, чем со строительством. Сельским хозяйством должен заниматься человек, у которого есть призвание к такой работе. И таких специалистов мы со временем нашли. Год назад построили три теплицы, теперь круглогодично имеем свежие овощи. Предприятие развивается, но не такими большими темпами, как нам бы хотелось. Так что ни о какой сверхприбыли речи тут не идет.

Большое спасибо правительству республики, предприятие получает хороший объем дотаций. Мы тоже помогаем. На эту зиму закупили 100 тонн сена. На следующий год будет увеличено поголовье крупного рогатого скота, привезем коров с Алтая. Стараемся развить сельское хозяйство в районе, чтобы не из Китая сюда овощи везти, и чтобы мясо было тоже от местного производителя.

— Как часто спасаете предприятия от банкротства?

— У нас в районе есть несколько предприятий, которые были близки к закрытию. Например, «Алдан-газ». Мы помогли, и сегодня оно для экономики предприятия играет ключевую роль, у нас практически все машины перешли на газ.

Гранит вместо известняка

— Расскажите о последнем перспективном проекте.

— У нас есть карьер в Амурской области, где мы производим строительный камень. В Якутии очень слабые грунты. Например, в Якутске и близлежащих районах используется бетон, при изготовлении которого были применены инертные известняки. А это не очень хорошо. Чтобы исправить ситуацию, было принято решение вывести на рынок щебень. Теперь будем пытаться развить это направление.

— Будет пользоваться спросом, как думаете?

— Одно из дорожных предприятий Якутии уже в течении шести лет покупает наш щебень, испытало его, знают какой он по качеству. Поэтому сейчас одна из наших приоритетных задач — нарастить его производство, наладить поставки в Якутск, да и свои стройки не обделить.

Социальное партнерство

— У нас подписаны договора о социальном партнерстве с главами всех городов, где мы работаем – Алдан, Томмот, Нижний Куранах. Очень много помогаем приходским школам. В прошлом году построили церковь. В этом – возвели новый храм в Томмоте при нашем участие.

— Как оформляется подобное партнерство?

— В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве прорабатываются цели и задачи взаимодействия. Мы промышленное предприятие, имеем свой автопарк, взаимодействуем на уровне наших возможностей и мощности. Когда случаются экстренные ситуации – например, пожары, — всегда приходим на помощь муниципалитетам. Мы прекрасно понимаем, что, помогая им, мы в первую очередь помогаем людям.

— Насколько важна для самих муниципалитетов ваша поддержка?

— Бюджет Томмота по сравнению с Алданом на порядок скромнее. А мы возвели там заведомо убыточный кинотеатр. Знали прекрасно, что это заведение никогда не окупится, но очень хотели, чтобы наши люди имели возможность пойти посмотреть хорошее кино.

В самом Алдане достаточно плотно сотрудничаем с администрацией, без контракта предоставляем свои машины для уборки города от снега. Если у нас есть возможность помочь – помогаем.

Мы все патриоты

— Айсен Николаев объявил 2020-й Годом патриотизма, что вы думаете по этому поводу?

— Сегодня понимать, что такое патриотизм, знать нашу историю, гордиться нашими ветеранами должен любой ребенок. Поэтому мы приветствуем все, что направлено на патриотическое воспитание молодежи.

Коллектив нашего предприятия ежегодно участвует в шествии на 9 мая в единой колонне со всеми жителями города. Мы всегда приглашаем к сотрудничеству общественные организации, рассматриваем их обращения, помогаем инвалидам, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Так мы проявляем свой патриотизм, который славен не словами, а поступками.