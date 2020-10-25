Ассоциация строителей АЯМ: Наша жизнь — непрерывное движение

Уважаемые работники и ветераны автомобильного и пассажирского транспорта!

От имени коллектива ООО «Ассоциация строителей АЯМ» и от себя лично позвольте поздравить вас с профессиональным праздником!

Ваша профессия — особая, со своей романтикой и традициями. Вместе с тем, это очень напряжённый, рискованный труд, требующий ежедневного проявления выдержки и настойчивости, терпения, высокой эмоциональной самоотдачи. Ваша сплоченная, грамотная работа, организованность и дисциплинированность являются залогом надежной и бесперебойной работы всех отраслей экономики и социальной сферы Алданского района и республики в любое время года.

Хочу выразить искреннюю благодарность за напряжённый и ответственный труд ветеранам, водителям и всем специалистам нашего предприятия, чьим трудом обеспечивается ежедневный выход транспорта на линию. Многопрофильность работы ООО «Ассоциация строителей АЯМ» позволяет использовать транспорт в разных сферах производственной деятельности: перевозке грузов, топлива, стройматериалов, щебня и угля; вывозке шлака из котельных; ремонте и содержании дорог, укладке дорожного полотна.

Наша жизнь — непрерывное движение, и все мы связаны с транспортом и дорогой. Этот праздник объединяет профессионалов и любителей. Мы водим разные машины, но все мы — на одной дороге. Искренне желаю всем автомобилистам крепкого здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, надёжной техники и неизменной удачи на дорогах!