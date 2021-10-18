Ассоциация строителей АЯМ. Надежное плечо для общественных организаций

Не осталась незамеченной декада пожилого человека для Ассоциации строителей АЯМ. По традиции, руководство компанией в лице исполнительного директора Дмитрия Бузова оказало материальную поддержку Алданскому улусному отделению ЯРО Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

«На собрании нашей организации было решено направить данные средства в качестве адресной помощи в ремонте квартиры пожилой женщины, состоящей в нашем обществе, — прокомментировала распределение благотворительных средств председатель улусного отделения общества Марьяна Пестрикова. — Четвертый год нас связывают с коллективом Ассоциации строителей АЯМ» поистине дружеские отношения. Благодаря позиции руководства компании, наша организация совместно с Обществом слепых, руководит которым Алексей Золотых, имеем собственное помещение, где мы ведем активную работу. До пандемии у нас регулярно проводились мероприятия, в том числе и массовые. И всегда мы находили отклик у наших партнеров, могли опереться на надежное плечо».

Марьяна Спиридоновна поделилась ближайшим планам. В Год здоровья члены общества решили открыть сезон спортивной ходьбы. Первый выход состоится в ближайшие выходные. А к весне будут подведены итоги. Самые спортивные обязательно получат призы от партнеров в лице ООО «Ассоциация строителей АЯМ».