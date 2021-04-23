23.04.2021
12:00
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Экономика
Ассоциация строителей АЯМ: 1-й квартал завершен с хорошими показателями
«За первый квартал 2021 г переработано 1 572 вагона — это 90 628,386 тн груза и 205 контейнеров — это 3 710,708 тн. груза, — сообщили в отделе грузовой и коммерческой работы компании.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается значительное увеличение количества перерабатываемого груза, поступающего в контейнерах. За первый квартал 2021 года переработано на 50 контейнеров и на 1 055,99 тн груза больше чем за первый квартал 2020 года.
Напомним, основным видом деятельности ООО «Ассоциация строителей АЯМ» было и остается оказание комплексной транспортной услуги по переработке и доставке грузов на железнодорожных станциях Алдан, Томмот, Нижний Бестях.
Фото: Пресс-служба «Ассоциации строителей Амуро-Якутской магистрали»
Источник: Пресс-служба «Ассоциации строителей Амуро-Якутской магистрали»
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