Ассоциация строителей АЯМ: 1-й квартал завершен с хорошими показателями

«За первый квартал 2021 г переработано 1 572 вагона — это 90 628,386 тн груза и 205 контейнеров — это 3 710,708 тн. груза, — сообщили в отделе грузовой и коммерческой работы компании.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается значительное увеличение количества перерабатываемого груза, поступающего в контейнерах. За первый квартал 2021 года переработано на 50 контейнеров и на 1 055,99 тн груза больше чем за первый квартал 2020 года.

Напомним, основным видом деятельности ООО «Ассоциация строителей АЯМ» было и остается оказание комплексной транспортной услуги по переработке и доставке грузов на железнодорожных станциях Алдан, Томмот, Нижний Бестях.