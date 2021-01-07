07.01.2021
03:55
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Некролог

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» соболезнует

Передаём слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким по поводу кончины глубокоуважаемого государственного и политического деятеля, президента Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) — Владимира Михайловича ЧЛЕНОВА.

Владимир Михайлович, руководствуясь исключительно интересами родной республики, за весь период своей трудовой деятельности внёс огромный вклад в повышении положительного имиджа Якутии. Благодаря его инициативе и поддержке были успешно реализованы множество важнейших проектов для социально-экономического развития нашей республики!

Скорбим вместе с Вами…

Источник: Айхал Иванович ГАБЫШЕВ, генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»
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