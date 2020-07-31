Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» поддерживает кандидатуру Андрея Тарасенко!

«Главная цель правительства России – это повышение качества жизни каждого человека в стране за счёт роста экономики и развития социальной сферы, а значит – достижения национальных целей, которые поставил президент», – сказал Михаил Мишустин. Он назвал пять базовых ценностей работы правительства РФ: выстраивание всех сервисов государства вокруг потребностей людей, действовать открыто и вести диалог на основе взаимного уважения и доверия, подавать пример этичного поведения, работать совместно, невзирая на ведомственные границы, обеспечивать результат, который должен быть важнее формальных процедур и регламентов.

Для достижения поставленных задач – повышения качества жизни якутян, председателем правительства Якутии должен стать самоотверженный, решительный, честный и профессиональный кадр. Проведение качественных кадровых перестановок всегда дает эффект для улучшения командной работы. Наш всенародно избранный глава республики Айсен Николаев с учетом тех задач, которые стоят в данное время перед нашей республикой очень взвешенно, дальновидно и мудро подошел к кадровому вопросу. И на наш взгляд, назначенные руководители все являются профессионалами своего дела. Мы, как профессиональное сообщество строителей, готовы к конструктивной работе и готовы содействовать главе и председателю правительства Якутии, членам правительства на благо процветания нашей любимой Якутии и всей России. У Андрея Тарасенко прекрасное образование и большой опыт работы в Дальневосточном федеральном округе.

В такое непростое время для страны и нашей республики нужен сильный руководитель, менеджер нового формата как Андрей Владимирович Тарасенко. Он большой трудоголик и патриот Дальнего Востока.

Учитывая то, что строительство всегда является локомотивом экономики, мы, многотысячная армия строителей, как профессиональное сообщество готовы к конструктивной работе и готовы содействовать главе Якутии и председателю правительства Якутии, членам правительства на благо процветания нашей любимой Якутии и всей России.