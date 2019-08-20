Ассоциация «Сделано в Якутии» внесла премьер-министру дельные предложения

На днях председатель правительства республики Владимир СОЛОДОВ встретился с предпринимателями за деловым завтраком. В соцсетях и мессенджерах мероприятие получило широкий резонанс, благодаря хайпу, поднятому отдельными журналистами. Но поговорим о деловой составляющей. Представители общественной организации «Деловая Россия» внесли дельные предложения по продвижению товаров и услуг, производящихся в регионе. Одним из спикеров мероприятия стала Ольга ГРИГОРЬЕВА, владелица сети салонов национальной посуды «Камелек», производитель национальной и авторской посуды. Остановимся на ее предложениях подробней.

Сама идея создания Ассоциации предпринимателей «Сделано в Якутии» принадлежит Ольге Григорьевой. И она же является исполнительным директором Ассоциации.

На выступлении во время делового завтрака Ольга Григорьевна отметила, что идеи по продвижению этого бренда как проекта обсуждаются и внедряются в республике с июня 2017 года. Идея благая — дать толчок выхода на новые рынки сбыта, новые регионы и страны. А так же поднять престиж региона, повысить качество выпускаемой продукции. На этот проект работали отдельные волонтеры, но их деятельность не получила реальной поддержки государства.

Сегодня Министерством сельского хозяйства республики ведется комплексная плановая политика развития товарного сельскохозяйственного пищевого производства. К сожалению, это не касается креативной индустрии, сувенирной и ювелирной отрасли. А ведь «Сделано в Якутии» — это далеко не только пищевое производство, товары представляют широкий спектр разных сфер предпринимательской деятельности.

Еще один бренд «Сделано в Якутии» был разработан в 2017 году Торгово-промышленной палатой Республики Саха (Якутия) и обеспечен Роспатентом. Это система добровольной сертификации. Он был принят с целью подтверждения качества товара и популяризации региона. Претендовать на получение сертификата «СВЯ» могут предприятия, чья продукция, процесс производства, система менеджмента и маркетинга прошли сертификацию по установленным нормам. Услуга эта платная. Сертификация на каждое наименование продукции, выпускаемое производителем, составляет 3000 рублей. В СМИ звучала критика такого подхода, а уж в среде предпринимателей она, естественно, не столь популярна.

Глава Якутии Айсен Николаев на мартовской встрече с предпринимателями констатировал, что проект превращается в простую выдачу сертификатов.

Айсен Сергеевич отметил тогда, что необходимо выработать новую систему, и сделать это нужно самим предпринимателям. В предпринимательской среде должно быть саморегулирование. Тем самым он предложил нам объединить усилия и выстроить систему таким образом, чтобы это действительно работало и приносило пользу не только предпринимателям, но и региону, повышало безусловное доверие людей и было эталоном качества.

На сегодняшний день мы объединились в общественную организацию — Ассоциацию «СДЕЛАНО В ЯКУТИИ», в активе которой представители ювелирной отрасли, креативной индустрии, сувенирного производства, промышленных товаров. Новые члены — производители республики продолжают вступать в нашу Ассоциацию, мы растем и ширимся.

Реалии на сегодня указывают, что необходимо внести изменения в систему брендирования и предусмотреть финансовые расчеты на его поддержку, в том числе в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы».

Что мы предлагаем как предприниматели, объединенные в общественную организацию?

Предлагаем включить в указанную Программу следующие мероприятия по поддержке брендодержателей «Сделано в Якутии».

1. Финансирование маркетинга бренда. Ведь все мы понимаем, что без маркетинга и рекламы сейчас никуда. Развитие обусловливает затраты и немалые.

2. Финансирование затрат на регистрацию товарного знака, НМПТ, Географическое указание, патента. Актуальность этой темы сопряжена с принятием в июле 2019 года Федерального закона, закрепляющего в Гражданском кодексе понятие «географическое указание» — это как новый объект интеллектуальных прав, который призван связать товар с конкретным регионом, а также тем самым гарантировать его качество. Географическое указание будет присваиваться товару в том случае, если хотя бы одна из стадий его производства, проходила в конкретном регионе. Закон вступит в силу в июле следующего года.

По замыслу авторов закона активное использование географических наименований происхождения товара (НМПТ) будет способствовать повышению известности региона, вложению инвестиций в его развитие, сохранению сельских поселений, увеличению рабочих мест, развитию туризма.

3. Включение продукции бренда «СВЯ» в каталог франшиз для упаковки в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в программу «Расширение использования франшиз в секторе МСП»;

4. Экспортная субсидия, участие в ярмарочно-выставночных мероприятиях;

5. Обучение субъектов предпринимательства порядку брендирования продукции «Сделано в Якутии»;

6. Разработка Портала Производителей — Интернет-ресурса для автоматизации деятельности участников размещения продукции, производимой на территории Республики Саха (Якутия), способствующий минимальным затратам времени и ресурсов для маркетинга, заключения сделок, поиска инвесторов, увеличению рабочих мест, а так же развитию туризма. Портал будет обеспечивать повышение конкурентоспособности производителям, а также возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств и т.д. В «Деловой России» есть практика создания аналогового портала — при поддержке Правительства Москвы, был создан Портал Поставщиков. Мы можем взять за основу концепцию создания вышеуказанного Портала;

7. Муниципальные преференции брендодержателям. (основной сегмент товаропроизводителей ведут свою деятельность в муниципалитетах)

Таким образом, бренд «Сделано в Якутии» должен представлять из себя национальную систему качества, как например «Российская система качества». На сегодня же, осмелюсь сказать, на республиканском уровне работающей модели еще нет. Мы должны сохранять культурную идентичность и самобытность, в рамках которого и конструируется имидж нашей республики. Таким образом, бренд вполне может выступать как стратегический подход к развитию национального республиканского преимущества и видения того, куда может республика двигаться. Чем сможем, будем помогать развивать республику, органично дополнять работу других регионов, а не дублировать.

Эти конкретные предложения внесла исполнительный директор Ассоциации «Сделано в Якутии» Ольга Григорьева. Остается отметить, что товаропроизводители Якутии объединились в свою Ассоциацию, официально зарегистрировали ее и внесли свои конкретные предложения на уровень председателя правительства республики. Остается надеяться, что бренд «Сделано в Якутии» на этот раз получит конкретную поддержку властей и будет приносить пользу всей республике.