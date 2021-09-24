Ассоциация народной медицины Якутии соболезнует

Ушел из жизни МИХАЙЛОВ Виктор Данилович, профессор СВФУ им. М.К. Аммосова, доктор философских наук, заслуженный деятель науки РС (Я), действительный член Академии духовности РС (Я), член корреспондент Сибирской академии наук Высшей школы.

Профессор Виктор Данилович c 1990 года, то есть свыше тридцати лет читал лекции по философии в Высшей Школе Народной Медицины РС (Я) и Духовности при АНМ РС (Я) им. Кондакова В.А. Его лекции были очень востребованы. Он входил в зал всегда подтянутый, с приветливой улыбкой, оживленный, светлый. В зале сразу устанавливалась дружелюбная атмосфера. Лекции его были вдохновляющими, динамичными, читал он, стоя по два-три часа. Свою мысль до аудитории доводил богатейшим, образным, живым родным языком. Для лучшего усвоения материала лекции, он приводил примеры из мировой истории, из литературы русской классики, из произведений якутских писателей и конечно из нашей жизни, поражая слушателей своей эрудицией, энциклопедическими знаниями и житейской мудростью. После лекции Виктор Данилович как правило, беседовал со слушателями, многие из которых были жителями дальних улусов. Обстоятельно отвечал на вопросы курсантов, а также сам задавал вопросы. Он одинаково информативно говорил как о древнейших цивилизациях, так и о современной жизни, включая не только социальные вопросы, но и о достижениях науки и техники. В эти минуты царила атмосфера тепла, просвещения и взаимоуважения.

Он всегда приводил как пример слова В.А. Кондакова о необходимости связи человека с Небом при помощи ежедневного Алгыса к Аар Айыы для гармоничной духовной эволюции человека, чтобы стать более сильным духом, более мудрым, более добрым, более честным, более спокойным, более уверенным, более светлым. А также, что только постоянный целенаправленный труд приводит к успеху и к самореализации человека.

С благодарностью помним деловые советы доктора философских наук при регистрации религии Аар Айыы. Бесценна его поддержка и помощь в возрождении религии Аар Айыы.

Светлая память профессору Виктору Даниловичу Михайлову, посвятившему свою жизнь возвышенной цели — просвещению всех слоев населения, который делился своими глубокими духовными знаниями и отдавал частицу своей души, своего сердца.

АНМ РС (Я) им В. А. Кондакова и ЦРО Религия Аар Айыы приносит свои соболезнования родным и близким Виктора Даниловича.