Ассоциация национальных СМИ России будет сотрудничать с монгольским информагентством

Об этом сообщила SakhaLife Галина БОЧКАРЕВА, председатель Союза журналистов Якутии.

Союз журналистов РС (Я) ежегодно организовывает пресс-туры в разные страны мира. В прошлом году делегация якутских журналистов посетила в Монголию. С тех пор между Союзами журналистов установлены творческие связи.

6-7 сентября в столичном Улан-Баторе состоится торжественное открытие международного информационного агентства “Чингис”. По приглашению Союза журналистов Монголии в этом международном мероприятии примет участие Мария ХРИСТОФОРОВА, председатель Ассоциации национальных СМИ России, генеральный директор медиа-группы «Ситим», депутат Ил Тумэна. Она подпишет соглашение о сотрудничестве между МИА “Чингис” и Ассоциацией национальных СМИ России, объединяющей 39 этнических СМИ, а также медиа-группой «Ситим».

Так Союз журналистов Якутии способствует укреплению международных связей журналистов.