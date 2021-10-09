Ассоциация мелодистов Якутии обсудит актуальные вопросы за круглым столом

Ырыа тускулун туһугар

16 октября 2021 г. в Музее музыки и фольклора народов Якутии с 11.00 часов в онлайн и оффлайн форматах состоится круглый стол «Ырыа тускулун туһугар», посвященный 30-летию Ассоциации мелодистов Якутии.

В программе круглого стола планируется обсуждение проблем касающихся авторских прав мелодистов, развития научно-исследовательских работ, изучающих творческую деятельность мелодистов Якутии, путей увековечивания имен известных мелодистов и необходимости утверждения Дня песни для консолидации жителей Республики Саха Якутия.

В обсуждении проблем примут участие А.К. Калининский – заслуженный работник культуры, первый председатель Ассоциации мелодистов Якутии, народный артист РС(Я), А.В. Егоров – председатель Союза авторов-песенников РС(Я), С.И. Васильев – заслуженный работник культуры РС(Я), ответственный секретарь Союза авторов-песенников РС(Я), А.Т. Аммосова – специалист АУ РС(Я) «Республиканский Дом Народного творчества и социально-культурных технологий», отличник культуры РС(Я), В.С. Парников – заслуженный работник культуры РФ и РС(Я), М.И. Корнилова – директор ГБУ РС(Я) «Музей музыки и фольклора народов Якутии», отличник культуры РС(Я), М.С. Христофоров – директор Благотворительного фонда Христофора Максимова «Благотворительный фонд поддержки и развития якутской песни», Г.Г. Мамонтова – мелодист, отличник культуры РС(Я), отличник службы спасения РС(Я), В.И. Бочонина – журналист, отличник культуры РС(Я), А.Г. Гуринов – журналист-редактор, член Союза писателей РФ и РС(Я), Н.А. Слепцов – мелодист, отличник образования РС(Я), отличник культуры РС(Я), В.И. Калининская – отличник культуры РС(Я) и др.

Просим всех желающих присоединиться к прямому эфиру.

Дата: 16.10.2021 г.

Место: Музей музыки и фольклора народов Якутии, Instagram-страница музея @museum_folk_music_yakutia, платформа видеоконференций ZOOM

Время: с 11.00 ч.

Контактный телефон: 35-38-84

Саха сирин ырыа айааччыларын Ассоциациатын 30 сыллаах үбүлүөйүөгэр аналлаах «Ырыа тускулун туһугар» төгүрүк остуол

Саха сирин норуоттарын муусукатын уонна фольклорун тумэлигэр алтынньы ый 16 кунугэр 2021 с. 11 чаастан «Ырыа тускулун туһугар» диэн ааттаах Zoom, Instagram платформа быһа биэриитигэр төгүрүк остуол ыытыллыа. Бу тэрээһин Саха сирин ырыа айааччыларын Ассоциациатын 30 сыллаах үбүлүөйүн чэрчитинэн ыытыллар.

Кэпсэтии саха ырыатын дьылҕата билиҥҥи кэмҥэ туругун, кэскилин тула барыа: ырыа айааччы тус бырааба, кинилэр ааттарын, айар улэлэрин наука ситимигэр үөрэтии, ырытыы, уйэтитии. Бу төгүрүк остуолга Саха сиригэр бигэргэтиллэ, быһаарылла, чопчулана илик үгүс киһини долгутар Ырыа күнүн туһунан санаалар этиллиэхтэрэ.

Төгүрүк остуолга СӨ культуратын үтүөлээх үлэһитэ, Ырыа айааччылар ассоцияциятын бастакы бэрэссэдээтэлэ А.К. Калининскай, СӨ народнай артыыһа, Саха сирин ырыа айааччыларын Союһун бэрэссэдээтэлэ А.В. Егоров, СӨ культуратын үтүөлээх үлэһитэ, Саха сирин ырыа айааччыларын Союһун эппиэттиир сэкэритээрэ С.И. Васильев, Республикатааҕы норуот айымньытын уонна социально-культурнай технология дьиэтин исписсэлииһэ, СӨ культуратын туйгуна А.Т. Аммосова, РФ уонна СӨ культуратын үтүөлээх үлэһитэ В.С. Парников, Саха сирин норуоттарын муусукатын уонна фольклорун тумэлин дириэктэрэ, СӨ культуратын туйгуна М.И. Корнилова, Христофор Максимов аһымал фондатын дириэктэрэ М.С. Санников, мелодист, СӨ культуратын туйгуна Г.Г. Мамонтова, СӨ культуратын туйгуна В.И. Бочонина, РФ уонна СӨ суруйааччыларын Союһун чилиэнэ А.Г. Гуринов-Арчылан, мелодист, СӨ үөрэҕириитин уонна культуратын туйгуна Н.А. Слепцов, СӨ культуратын туйгуна В.И. Калининская уо.да.а кыттыыны ылыахтара.

Төгүрүк остуол боппуруостарыгар санааҕытын сайа этэн көхтөөхтүк кыттаргытыгар ынырабыт.

Буолар күнэ: алтынньы ый 16 күнэ 2021 с.

Миэстэтэ: Саха сирин норуоттарын муусукатын уонна фольклорун тумэлэ, Zoom, Instagram платформа быһа биэриитэ

Бириэмэтэ: 11 чаастан саҕалаан

Билсэр нүөмэргит: 35-38-84