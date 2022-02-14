Ассоциация строителей АЯМа: жизнь поощряет действие!

8 февраля отметило свой 31-й день рождения одно из ведущих предприятий Алданского района, имеющего большой опыт в переработке грузов и незыблемый авторитет у грузополучателей в различных уголках республики — ООО «Ассоциация строителей АЯМ».

Уверенно идет вперед коллектив этого многопрофильного предприятия, определив себе стратегию развития на много лет вперед, двигаясь в разных направлениях по автомобильным дорогам местных поселений и рельсам республики, которые, не без помощи созданной в 1991 году Ассоциации, все-таки дошли до правого берега реки Лена и выполняют уже более 10 лет свою прямую функцию – обеспечивают доставку грузов, а теперь и пассажиров, из любого уголка России к сердцу Якутии.

День рождения – это повод поздравить коллектив, поговорить об уникальности Ассоциации и о том, что она уже давно выросла из тех штанишек, в которых была при рождении во времена хаоса и беспредела. Изначально она была создана для обеспечения стройки ХХ века — Амуро-Якутской магистрали — необходимыми материалами. Это было начало 90-х, периода, ставшего концом для многих крупных и устойчивых предприятий. Такая же участь нависла и над транспортными строителями, срывавшими срок за сроком на пусковых объектах Амуро-Якутской железной дороги из-за крайне тяжёлой социально-экономической обстановки при смене общественно-политического строя страны.

Конечно, руководители подразделений транспортных строителей били во все колокола, и когда ситуация грозила стать тупиковой, пришло время действовать. Действовать неординарно, дерзко, что называется, идти напролом. Так, 31 год назад молодые руководители подразделений, поддерживаемые трудовыми коллективами, создали «Ассоциацию строителей АЯМ».

Первая серьезная лепта была внесена Ассоциацией, когда ценой невероятных усилий строителей состоялась укладка «золотого» звена на станции Алдан. 19 декабря 1992 года можно было бы считать всенародным праздником земли алданской. День за днем, год за годом железнодорожная магистраль, то останавливаясь, то начиная движение, уже имея федеральный статус и дойдя до станции Томмот, перетекла в новый — ХХI век. И все это время не изменяла своей основной деятельности Ассоциация, прирастая новыми людьми и задачами. И сегодня, спустя 31 год с момента создания, по словам исполнительного директора Егора Фролова, Ассоциация продолжает идти по однажды проторенному пути, наращивать объемы комплексной транспортной переработки и доставки народно-хозяйственных грузов на железнодорожных станциях, попутно развивая и ряд других производств.

Ничего не убавить, ни прибавить, если применить к характеристике этого предприятия выражение «держит нос по ветру». И в самом деле, не всем удается прислушиваться к переменам, чутко различать новые события, происходящие в жизни, реагировать на спрос и занимать свою нишу на рынке услуг. Ассоциация же словно заточена на упреждение таких запросов. Она – действует! Развивающиеся железные дороги Якутии дают возможность развиваться и всем территориям, по которым проходит магистраль, и участвовать предприятиям всех форм собственности в этом развитии и самосовершенствовании.

Так видит свои перспективы коллектив Ассоциации. Он насчитывает уже около шестисот человек, привлекаемых к перевозкам, переработке грузов, работе на дробильно-сортировочном комплексе щебня, производству бетона, асфальта, обслуживанию поселений района по содержанию дорог зимой и летом в соответствие с заключенными муниципальными контрактами.

Задачи стоят перед коллективом большие. И хотя в день рождения не принято говорить о проблемах, Егор Алексеевич сетует на нехватку кадров. В прошлом году, учитывая надвигающиеся объемы перевозок в связи с развивающимся погрузочно-разгрузочным комплексом в Нижнем Бестяхе, Ассоциация значительно расширила свой автомобильный парк, заключив договор на поставку большого числа большегрузных КАМАЗов, работающих на газовом топливе, чтобы весь цикл переработки грузов осуществлять своими силами. Но, увы, лишь половина из них пока выходит на линию, нет водителей! Приходится искать их в других регионах с помощью региональных кадровых агентств.

Ну а пока идут поиски, для желающих приехать на работу создаются условия комфортного проживания: в Алдане по улице 10 лет Якутии строится благоустроенный дом для водителей, где все предусмотрено для нормальной жизни — от мебели и до бытовой техники, если у кого-то возникнет желание приехать с семьей. Его сдача в эксплуатацию предстоит уже через полтора месяца. Более того, продумывается и вопрос строительства столовой. Одним словом, считает исполнительный директор, и зарплата, и условия проживания привлекательны для приезжих профессионалов, так как местные кадры в большинстве своем уже нашли нишу применения своих сил на других предприятиях.

Прочно вошло в деятельность Ассоциации и строительство. На 2022 год обозначено 37 объектов. В их числе несколько собственных. Но в основном коллектив является подрядчиком у своего основного партнера Акционерной компании «Железные дороги Якутии». Особенно это видно по участию предприятия в выполнении федеральной программы переселения из ветхого и аварийного жилья в районе. В этом году предстоит выполнить большие объемы строительства в Томмоте, для чего летом планируется модернизировать собственную котельную, переведя ее на газовое топливо. Не дождавшись сетевого газа, Ассоциация строит газораспределительный узел для подачи его из резервуаров. Этот опыт хорошо прижился в Алдане, тому пример котельная №1 (ПАТО), потребители тепла от которой довольны температурой в своих квартирах. И здесь не только важен момент ухода от угля, но и оптимальное обслуживание такой котельной. Два человека – таков ее штат.

Если же говорить об итогах юбилейного 2021- го года, то, конечно, впечатляют показатели, связанные со станцией Нижний Бестях, где среди операторов-переработчиков Ассоциация выгодно отличается своими действиями. Ею введены в эксплуатацию дополнительные инфраструктурные объекты: контейнерная площадка «Мархинка -1» и склад для хранения, переработки и выдачи грузов «Мархинка -2» площадью 7 тыс. кв. м. Транспорт предприятия насчитывает свыше 250 автомобилей отечественного и зарубежного производства различного назначения и свыше 50 единиц тяжелой самоходной техники. Всё это позволило перерабатывать свыше 350 тысяч тонн народно-хозяйственных и опасных грузов.

В день рождения, хоть он и приходится на зимний месяц, нельзя не говорить об одном из ключевых этапов оказания комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях — перевозке грузов водным транспортом через реку Лена. На паромной акватории которой по линии Нижний Бестях — Якутск задействовано 10 крупных и 20 маломерных судов Ассоциации.







А чего стоит востребованный на любой стройке гранитный камень и щебень различных фракций, добываемый на трёх карьерах этого предприятия. А еще — заводы по производству стеклопакетов, металлочерепицы, пенополистирола, четыре бетонных завода, из которых два базируются в Алдане, один в Томмоте и один на Инаглинском участке.



Касаясь вопроса движения в развитии перспективных производств, необходимо отметить еще одно направление, которым занимается предприятие. Это — коммунальная энергетика. Со всей ответственностью решается вопрос тепловодоснабжения — ключевой для местных жителей. В собственности предприятия – семь котельных. 1/3 вырабатываемой тепловой энергии приходится на Алдан, 3/4 на Томмот, в настоящий момент осуществляется модернизация некоторых фабрик тепла, связанная с переходом на альтернативные виды топлива. Всего общий объем выработки тепловой энергии на территории Алданского района составляет свыше 100 тыс. гкал в год.

Не случайно в заголовок мною вынесена фраза «жизнь поощряет действие». Это подтверждает и тот факт, что требовательные к исполнению муниципальных контрактов по содержанию дорог в своих поселениях главы, наконец-то, ушли от претензий к Ассоциации. Постоянно обновляемый специализированный автодорожный парк (автогрейдеры, авто- и снегопогрузчики) работают круглосуточно, что не может не радовать население Алдана и Томмота.

В управлении Ассоциации находится свыше 200 объектов недвижимости, включающих высокотехнологичные (котельные), стандартные и многофункциональные (бизнес-центры) и торгово-развлекательные. Примером многофункциональных является «Чудо–парк», включающий головной офис Ассоциации, кинотеатр, кафе, магазины, детские игровые аттракционы, творческие студии, спортивные и танцевальные залы. И здесь тоже все находится в движении, в действии. Алданцев уже не удивишь тем, что можно раньше, чем даже в центральных регионах, посмотреть премьеру фильма, или детям побывать совершенно бесплатно на веселых мероприятиях с участием творческих коллективов, занимающихся в «Чудо-парке», более того, получить мастер-класс, а еще и уйти с подарком, поучаствовав в аттракционах и конкурсах.

Политика движения руководства Ассоциации мотивирует и других двигаться. Ведь успех заразителен, он заставляет действовать! Взять, к примеру, ресторанный бизнес. Он занимает особое место в сфере управления и развития активов недвижимости Ассоциации: рестораны «Олешня» и «Гансбир» в Алдане, «Шатун» в Томмоте с их брендовыми закусками, обслуживанием послужили толчком для открытия подобных заведений другим предпринимателям. Кстати, начинающему малому бизнесу, только-только становящемуся на путь действия, руководство Ассоциации способствует в продвижении.

Вы можете спросить, есть ли хоть одно направление, куда бы ни ступила нога этого предприятия. И я, пожалуй, призадумаюсь. Совместно с партнерами Ассоциация осуществляет лесозаготовительную деятельность на заводе в Синегорье, занимается добычей общераспространенных полезных ископаемых и даже в сельском хозяйстве нашла себе применение, реализуя проект «Якокитский агрогородок»! За десять лет в заброшенном умирающем селе построены и введены новые объекты для содержания животных, выпуска молочной продукции. Построены коттеджи и общежитие для проживания работников и специалистов. А общая территория сельскохозяйственных земель, где надо трудиться до седьмого пота, составляет свыше 2 тысяч га.

Серьезные задачи ставит руководство Ассоциации перед агрокомплексом. Многое делает, чтобы это направление уверенно развивалось. Но всем ведь понятно, как дорог и долог заработанный рубль на селе. Сколько труда надо вложить и летом, и зимой, чтобы получить экологически чистую качественную продукцию, прежде чем выручишь за нее этот самый рубль. Но не стонут учредители, они пытаются доводить агрохолдинг до самоокупаемости. В прошлом году там запустили вторую теплицу, засеяли достаточно площадей, чтобы провести зимовку скота на своем сене. 270 голов коров зимуют в этом году. В планах довести поголовье до 450-ти. С прошлого года коронавирус тормознул все амбициозные начинания по увеличению поголовья, его перевозке… Но в этом году должны не только пополнить численность скота, но и построить новый телятник, уже под него готов проект.

Приятно сознавать, что возрождается некогда существовавшее в Алданском районе большое сельскохозяйственное производство. Ну, а что за производство без конечного продукта? Руководство и специалисты Ассоциации и Агропредприятия пришли к мнению, что пора построить молокозавод в Алдане, и место уже определили под его строительство. Ну а молоко будет доставляться в переработку не только якокитское, но и из совхоза «Пятилетка». Это не только даст возможность получать государственную субсидию, предусмотренную на молочную отрасль, но и позволит расширить ассортимент собственной молочной продукции высокого качества. И это не заоблачные мечты, а уже реальные шаги к осуществлению очередного проекта, в который входит и строительство нового телятника, и покупка племенного молодняка, и расширение посевных площадей под кормовую базу.

В беседе с исполнительным директором Егором Фроловым накануне дня рождения Ассоциации мне импонировало то, что руководитель не стесняется признавать и ошибки, порой допускаемые в работе своего коллектива. И это понятно, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А как говорил известный американский политик, президент США начала ХХ века Теодор Рузвельт: «Не бойтесь ошибаться — бойтесь повторять ошибки!». Вот по этому высказыванию и действует 31 год коллектив «Ассоциации строителей АЯМ». И как действует! Поздравим же его с очередным днем рождения!