«Ассоциации строителей АЯМ»: Очередной контракт обеспечит экологическое благополучие города

Двухмесячник по санитарной очистке на территории муниципального образования «Город Алдан» преподнес немало работы коллективу ООО «Ассоциация строителей АЯМ». Очистка дорог, кюветов и переходов от снега и противогололедного материала; наведение порядка в местах складирования снега, так называемых снегосвалках; сбор и вывоз противогололедного материала с улиц города; выполнение мероприятий по пропуску паводковых вод — вот неполный перечень работ, которые необходимо выполнить до конца апреля.

«В целях обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия на территории города мы заключили с главой Алдана Александром Бугаем муниципальный контракт до конца текущего года на выполнение работ по содержанию дорог, улиц, площадей, инженерных и искусственных сооружений,- комментирует данный факт исполнительный директор Егор Фролов. – Нам не безразлична экологическая обстановка города, в котором мы живем, где растут наши дети, наблюдают за тем, как развивается их малая родина. Хочется, чтобы в их глазах Алдан был чистым, ухоженным, современным городом. Мы взяли на себя большую ответственность и уверены, с задачей коллектив справится».