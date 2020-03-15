15.03.2020
22:38
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Якутия

«Ассоциации строителей АЯМ»: Очередной контракт обеспечит экологическое благополучие города

 Двухмесячник по санитарной очистке на территории муниципального образования «Город Алдан» преподнес немало  работы коллективу ООО «Ассоциация строителей АЯМ». Очистка дорог, кюветов и переходов от снега и противогололедного материала; наведение порядка в местах складирования снега, так называемых снегосвалках; сбор и  вывоз противогололедного материала с улиц города; выполнение мероприятий по пропуску паводковых вод  — вот неполный перечень работ, которые необходимо выполнить до конца         апреля.

«В целях обеспечения санитарно – эпидемиологического  благополучия  на территории города   мы заключили  с  главой Алдана  Александром Бугаем муниципальный контракт до конца текущего года на выполнение работ по содержанию дорог, улиц, площадей, инженерных и искусственных сооружений,- комментирует данный факт   исполнительный директор  Егор Фролов.Нам не безразлична экологическая обстановка города, в котором мы живем, где растут наши дети, наблюдают за тем, как развивается их малая родина. Хочется, чтобы в их глазах Алдан был чистым, ухоженным, современным городом. Мы взяли на себя большую ответственность и уверены, с задачей коллектив справится».

Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ».
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