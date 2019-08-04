Ассоциация строителей АЯМа поздравляет ЖДЯ

Уважаемый Василий Владимирович!

Поздравляем в Вашем лице большой коллектив Акционерной компании «Железные дороги Якутии» с профессиональным праздником!

Отрадно сознавать, что в этом году День железнодорожника совпал с двумя историческими событиями: 45-летием со дня начала строительства Байкало-Амурской магистрали и Пуском пассажирского движения от станции Нижний Бестях.

Строительство Амуро-Якутской железнодорожной магистрали стало делом жизни для тысяч молодых строителей, несгибаемый энтузиазм и трудовые подвиги которых заслуживают глубокого уважения многих поколений железнодорожников. Руками этих людей проложены тысячи километров путей, возведены сотни технических зданий и сооружений, соединены отдаленные уголки Дальнего Востока с другими территориями России. Многие из них и по сей день трудятся в Вашем коллективе, передавая опыт и знания молодежи.

Коллектив Акционерной компании «Железной дороги Якутии» поставил красивую точку в истории строительства. Компании есть чем гордиться. С каждым днем увеличивается грузопоток, а с 29 июля, эта дата поистине стала исторической для всех якутян, открылся пассажиропоток во все уголки России. Впереди — слаженная работа на благо развития железнодорожной отрасли Республики Саха (Якутия).

От всего сердца желаю Вам и в Вашем лице всему коллективу профессиональных успехов, новых ярких достижений и новых открытий! Желаю, чтобы каждый день, каждый час, каждую минуту вы чувствовали, что ваш труд помогает людям жить счастливо! Чтобы вы никогда не пожалели, что избрали именно эту профессию, благополучия и мира в доме Вам и вашим близким. С праздником, железнодорожники!