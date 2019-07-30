«Ассоциация строителей АЯМ»: развитие железнодорожной инфраструктуры станции Нижний Бестях

Транспортные строители «Ассоциации строителей АЯМ» продолжают работы на инфраструктурном объекте железнодорожной станции Нижний Бестях: разгрузочно-погрузочного комплекса с подводящей линией ВЛ-10кВ и устройством КТП10/0.4.

«На данном объекте задействовано большое количество подрядных организаций из разных регионов Российской Федерации. Разработкой проекта занималось проектно-изыскательское бюро г. Якутска; экспертами выступает учреждение из г. Владивосток; металлические конструкции изготовлены в г. Красноярск; электрические мостовые краны в полном объёме прибыли из г. Пермь; в качестве подрядчиков привлечены субъекты малого предпринимательства из улусов и столицы нашей Республики. Работы ведутся в полном соответствии с проектной и разрешительной документацией. Консолидация производственных сил, материальных и людских ресурсов позволяет нам уверенно двигаться в направлении достижения положительного результата, связанного с реализацией проекта по строительству одного из крупных объектов железнодорожной инфраструктуры станции Нижний Бестях. Мы всегда готовы к взаимовыгодному и долгосрочному партнёрству и благодарим всех, кто участвует вместе с нами в реализации этого масштабного проекта – резюмировал исполнительный директор компании Егор Фролов.

Строительство данного объекта является важным еще и потому, что 28 июня 2019 года приказом №270 Федерального агентства железнодорожного транспорта железнодорожные пути общего пользования на объекте «Строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) участка Томмот – Якутск железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск. I этап» открыты для постоянной эксплуатации, а 19 июля этого же года подписан приказ Росжелдора номер 309 об открытии станций участка Томмот – Нижний Бестях для выполнения грузовых и пассажирских операций по Тарифному руководству номер 4 с присвоением кодов единой сетевой разметки.

Эти основополагающие документы позволят достичь увеличения объемов перевозки и переработки народно- хозяйственных грузов.

Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан. Имеет длительный опыт работы ( 28 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского района.

При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях в цепочку основных звеньев включена перевозка грузов водным транспортом.