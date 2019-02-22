Ассоциация строителей АЯМ поздравляет с Днем защитника!

Уважаемые земляки!

От имени коллектива ООО «Ассоциация строителей Амуро — Якутской магистрали» поздравляю Вас с Днём защитника Отечества.

Ратный труд издревле пользовался в России почетом и уважением. В каждом доме, в каждой семье бережно хранят память о героическом прошлом дедов, прадедов и отцов. В этот праздничный день в первую очередь слова поздравления хочется адресовать ветеранам Великой Отечественной войны. Их отвага, доблесть и мужество, проявленные в жесточайших сражениях за свободу и независимость Родины — неотъемлемая часть нашего исторического наследия.

Земной поклон Вам, воины интернационалисты, Солдаты России, честно и до конца исполнившие свой долг! Хочется выразить огромное уважение вам и отдать дань памяти молодым землякам, положившим свою жизнь за счастье других людей. Вы достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. Для подростков и молодежи вы являете собой пример настоящего мужества.

Защищать свою страну можно не только с оружием в руках. Первейший долг каждого мужчины— быть опорой для своих родных и близких, показывать пример подрастающему поколению в труде. Именно поэтому 23 февраля все больше становится праздником общенародным, днем мужественных и твердых духом людей.

Пусть сегодня каждый житель нашей республики ощутит радость мирной жизни. Трудовых побед, здоровья и благополучия, мира и взаимопонимания вам, мужчины.

С уважением, исполнительный директор ООО «Ассоциация строителей АЯМ»

Егор Алексеевич Фролов