Ассоциация строителей АЯМ поздравила земляков с открытием участка Томмот–Нижний Бестях

Уважаемые земляки!

27 июля 2019 года навсегда войдет в историю как дата соединения столицы Республики Саха (Якутия) с железнодорожной сетью всей страны! С этого дня участок Томмот–Нижний Бестях открыт для работы в режиме постоянной эксплуатации. Это событие ждали 30 лет!

Коллектив ООО «Ассоциация строителей АЯМ» присоединяется ко всем поздравлениям, которые в этот день звучат в адрес железнодорожников, руководства республики, общественности. Всех тех, кто, приложил усилия к тому, чтобы этот знаменательный день состоялся!

Символично, что именно в год 45–летнего юбилея Байкал-Амурской магистрали пассажирские поезда отправятся во все уголки нашей необъятной Родины со станции Нижний Бестях. И это большой подарок для ветеранов транспортного строительства, ветеранов БАМа и АЯМа.

От души желаю коллективу Акционерной компании «Железные дороги Якутии» достижения высоких и стабильных производственных результатов, обеспечение эффективной работы железнодорожного транспорта, крепкого здоровья и благополучия. А жителям нашей республики приятных поездок на новом виде транспорта.

С уважением,

Генеральный директор ООО «Ассоциация строителей АЯМ»

Е.А. Фролов