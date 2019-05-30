Ассоциация строителей АЯМ: 25 мая открыта навигация 2019 года

Одним из ключевых этапов оказания комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена. 25 мая 4 парома речного флота Ассоциации строителей АЯМ открыли навигацию.

Речной флот прошел за зиму диагностику, был произведен необходимый ремонт судов, которые в новом сезоне снова в боевом строю.

Как прокомментировал Владимир Фролов, заместитель исполнительного директора по водному транспорту, руководитель представительства ООО «Ассоциация строителей АЯМ» в Якутске: «Речной флот на сегодняшний момент один из востребованных видов транспорта, и это направление на нашем предприятии динамично развивается. Сплоченный костяк профессионалов работает слаженно и четко. Техника всегда в рабочем состоянии, вовремя оформляются все необходимые лицензии и страховки на перевозку народно-хозяйственных грузов, в том числе опасных, а так же пассажиров. А безусловное исполнение своих обязательств перед заказчиком в рамках заключенных договоров и государственных контрактов является гарантией долгосрочных партнерских отношений».

Остается добавить, что расписание движения судов размещено на официальном сайте предприятия АЯМ.РФ.

Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан. Имеет длительный опыт работы ( 28 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского района.

При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях в цепочку основных звеньев включена перевозка грузов водным транспортом.