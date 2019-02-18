Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали получила награду

Выездная проверка в строительной сфере проведена 18 февраля главным специалистом управления допуска и контроля Ассоциации «Союз строителей Якутии» Дмитрием Ловцовым. Результаты проверки подтвердили высокий уровень организации производства и добросовестное отношение к своим обязанностям ООО «Ассоциации строителей Амуро-Якутской магистрали», участника Союза строителей Якутии.

От лица Союза «Торгово-Промышленной палаты Республики Саха (Якутия)» Дмитрий Ловцов вручил медаль «За заслуги в предпринимательстве», исполнительному директору «Ассоциации строителей АЯМ» Егору Фролову. Благодарственное письмо Ассоциации «Союз строителей Якутии» вручено заместителю исполнительного директора Дмитрию Бузову.

Генеральный директор Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев поздравил коллектив «Ассоциации строителей АЯМ» с 28-летием. «Все достигнутые результаты на сегодняшний день – это результат работы сильнейшей команды профессионалов, высокого уровня организации труда. «Ассоциация строителей АЯМ» показывает пример надежности, компетентности, инициативы в решении сложных задач в сфере переработки грузов, строительства, производства и других немаловажных сферах, которые охватывает деятельность компании».

Егор Фролов прокомментировал награждение, как высокую оценку результатов совместных действий всех работников организации, занятых в различных сферах производства, а также выразил уверенность в реализации намеченных целей и задач в 2019 году.