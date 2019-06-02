Ассоциация «Русский лес» вручит премию ответственным лесопользователям Якутии

Федеральную лесопромышленную премию «Русский лес» в номинации «Ответственный лесопользователь» вручат, по традиции, в рамках Национального лесного форума. Лауреатов определят на четвёртом этапе мероприятия, который пройдет 2-3 июня в Якутске.

Победители должны соответствовать главным критериям премии:

наличие действующих договоров аренды лесных участков,

отсутствие задолженности по плате за использование лесов,

качественное выполнение лесовосстановительных и лесохозяйственных работ.

Соответствие этим параметрам проверяет жюри.

Как сообщили в Комитете Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, первых лауреатов выбрали 13 апреля в Тюмени. Ими стали ООО «Арго-ЛЕС», ИП Мухамедъяров Фарук Славович и ООО «Атлант-плюс».

Напомним, что ассоциация учредила премию, чтобы привлечь внимания общественности и участников лесной отрасли к вопросам экологической, социальной, корпоративной ответственности лесопользования.