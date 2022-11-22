АСПИ: с заботой о писателях и литературе

18 ноября в Москве состоялось заседание Творческого совета Ассоциации писателей и издателей России. Данная Ассоциация была учреждена два года назад Союзом писателей России, Союзом российских писателей, Союзом писателей Москвы и Ассоциацией книгоиздателей России, объединив этим самым практически всех писателей страны. Во главе АСПИ встал писатель, депутат Государственной Думы Сергей Шаргунов.

И вот – отчет за два года работы новой организации, которая активно взялась за конкретные дела. Прежде всего, это вопросы творческие, создание условий для писателей. Задуманы и претворены в жизнь так называемые резиденции – писатель имеет право подать заявку, пройти определенный конкурс и получить место в выбранном санатории, пансионате на целый месяц, с оплатой питания и проживания. По итогам он представляет организаторам новую рукопись. Современный аналог Домов творчества в советское время. Работа с молодыми писателями, начиная с литературной смены в «Артеке», помощь пожилым писателям, попавших в трудную жизненную ситуацию, творческие поездки по всей России… Обращено, наконец-то, внимание на национальные литературы – задуман и начат проект издания билингвальных переводных книг с презентацией на крупных книжных выставках. АСПИ обосновалась в знаменитом Доме Ростовых на Поварской. Особняк, совсем недавно выглядевший уныло и пустынно, действительно наполнился жизнью. Жизнью литературной, писательской. Здесь проведен ремонт, в зеленом зале теперь проходят презентации и встречи. Здесь же состоялось заседание Творческого совета АСПИ, в работе которого приняла участие член этого совета, народный поэт Якутии Наталья Харлампьева.

– Ассоциация союзов писателей и издателей впервые за много лет сдвинула с места вопрос издания переводов национальных писателей. Вот уже в этом году они издали по своей инициативе книгу нашего народного писателя Николая Лугинова «Мать Чингисхана» и презентовали ее на Московской книжной ярмарке. В эти дни увидит свет также переводная книга поэтессы Саргыланы Гольдеровой, она будет презентована на самой престижной книжной выставке «нон-фикшн» в начале декабря. Только это говорит о серьезной работе АСПИ, – говорит Наталья Ивановна. – Наш союз является региональным отделением СП России, одного из учредителей АСПИ. К тому вниманию и поддержке, что исходила от СП России теперь добавилась и поддержка Ассоциации. Это здорово! Я имела беседу с руководителем Творческого совета Владимиром Толстым, с председателем АСПИ Сергеем Шаргуновым и все это обнадеживает, открывает новые перспективы. И самое главное – здесь думают о разных поколениях писателей, ведь кому-то нужна помощь в издании первой книги, а кому-то просто живое человеческое участие…

На заседании кроме отчета прошла церемония награждения. Причем совершенно новой государственной наградой – орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Пять наград были вручены патриархам русской литературы: критику Игорю Золотусскому, прозаику Анатолию Киму, поэтам Евгению Рейну, Станиславу Куняеву, Олегу Чухонцеву. Это безусловно живые классики отечественной литературы. Их поздравила по видеосвязи министр культуры РФ Ольга Любимова.

Сергей Шаргунов в своем докладе рассказал о планах на будущий год, его дополнил председатель Творческого совета Владимир Толстой, советник Президента РФ по культуре. Поздравили награжденных и говорили о совместной работе председатель Наблюдательного совета АСПИ Сергей Степашин, директор департамента книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев. В завершение выступили председатели писательских союзов, учредители Ассоциации: Николай Иванов, Светлана Василенко, Евгений Сидоров, Валерий Попов. Тут уже шел детальный разговор о предстоящий работе.

Наталья Харлампьева также вернулась из Москвы с заседания Творческого совета АСПИ с планами о предстоящей творческой работе. Благо есть что представить для переводов и, в целом, подключиться по всем направлениям работы в новом формате. Литература народов Якутии четко обозначена на карте российской литературы!