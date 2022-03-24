Асфальтированная дорога дойдет до Чурапчи в этом году

Официальная делегация Чурапчинского улуса под руководством главы района Степана Саргыдаева встретилась с министром транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимиром Сивцевым и обсудила проблемные вопросы дорожного хозяйства, сообщили ЯСИА в пресс-службе главы и правительства региона.

Владимир Сивцев отметил, что с каждым годом на ремонт муниципальных и районных дорог приоритетно выделяется все больше средств. Так, если в 2020 году было предусмотрено немногим больше 300 млн. рублей, в прошлом году — почти 600 млн. рублей, то в этом у году планируется направить почти 1 млрд. рублей. Что касается, Чурапчинского улуса он подчеркнул, что большой акцент будет делаться на крупные подъездные пути к населенным пунктам, мостовые переходы.«Сегодня одна из главных задач — это асфальтирование федеральной дороги «Колыма». Несмотря на имеющиеся сложности, нам по силам эти задачи выполнить. К сентябрю текущего года асфальтированная дорога должна дойти до села Чурапча. С Нижнего Бестяха можно будет без проблем доехать», — отметил министр и порекомендовал руководству улуса провести профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, а водителям быть готовыми к езде по скоростным дорогам.Кроме того, рассмотрены перспективы строительства межпоселковых дорог, возможности передачи в республиканскую собственность автомобильной дороги Чурапча- Арылах, асфальтирования улиц им. Д.П. Коркина и Спортивная в селе Чурапча в связи с предстоящими юбилейными мероприятиями.Во встрече приняли участие первый заместитель главы Алексей Егоров, заместитель главы- руководитель аппарата Семен Федоров, начальник МКУ СЕЗ Борис Архипов, директор АпРСХ, депутат улусного собрания Василий Хомподоев, главы Чурапчинского, Арылахского, Кытанахского наслегов, представители министерства и другие.