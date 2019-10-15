Асфальтирование дорог в Якутске под бдительным оком правительства
«Сегодня объем работ по реконструкции и строительству дорог в Якутске выполнен на 80%», — сказал первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ 14 октября по итогам очередного заседания оперативного штаба по реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице Якутии.
В Якутске осталось асфальтировать две улицы: Пилотов – подрядчик «Дорисс», где 450 метров уже подготовлены под асфальтирование, и Ларионова. «Сахатрасстрой» 15 октября завершит асфальтирование 70 метров на улице Суорун Омоллона и перейдет на Ларионова. 400 метров по улице Ивана Арбиты уже заасфальтированы, там осталось сделать 400 метров грунтовой дороги.
Источники финансирования для оплаты дорожных работ есть. Подрядчикам нужно только качественно выполнить их.
В целом работы по асфальтированию, по информации подрядчиков, должны быть завершены на текущей неделе. Также им еще нужно доделать заезды на улицах Петра Алексеева и Жорницкого. Кроме этого, остался небольшой объем работ в Мархе.
На заседании Алексей Колодезников еще раз подчеркнул, что работы должны быть выполнены качественно в соответствии с методическими рекомендациями Росавтодора в части укладки асфальтобетонного покрытия в неблагоприятных условиях. За этим должен проследить технадзор Главстроя.
Первый вице-премьер отметил, что сегодня есть вопросы по поставке металлоконструкций с Тюмени для завершения строительства мостов через Мархинку и в микрорайоне «Северный». На этой неделе для контроля отгрузки материалов в Тюмень будет направлен представитель министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Комплектующие необходимо привезти в Якутск до закрытия переправы. Подрядчик строительства мостов доложил, что завод-изготовитель металлоконструкций подтвердил, что все готово. Теперь стоит задача, чтобы груз был доставлен вовремя. Мостовые переходы планируют ввести в работу в ноябре. Это вполне допустимо, как и по грунтовым дорогам, где нет ограничений по температуре.
Подрядчикам большой объем работ предстоит проделать по благоустройству улиц. На заседании выяснилось, что у компании «Дорисс» не хватает тротуарной плитки. Это объяснили тем, что подрядчик, которому была заказан тротуарная плитка, не произвел ее. При этом у «Сахатрасстроя» плитка, которую компания собирается укладывать по ул. Ларионова и Суорун Омоллона, имеется.
«Видно, кто и как организовал работу», — сделал выводы Колодезников.
На заседании отмечено, что по плану на следующий год по благоустройству переходят объемы работ стоимостью порядка 300 млн рублей – это тротуары по Хатын-Юряхскому шоссе, по ул. Красильникова и часть тротуаров на ул. Петра Алексеева. Алексей Колодезников попросил у подрядчиков и представителей городской администрации, чтобы они отсыпали обочины этих улиц песком, чтобы пешеходам было удобно ходить по ним, не выходя на проезжую часть.
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