Асфальтирование дорог в Якутске под бдительным оком правительства

«Сегодня объем работ по реконструкции и строительству дорог в Якутске выполнен на 80%», — сказал первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ 14 октября по итогам очередного заседания оперативного штаба по реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице Якутии.

В Якутске осталось асфальтировать две улицы: Пилотов – подрядчик «Дорисс», где 450 метров уже подготовлены под асфальтирование, и Ларионова. «Сахатрасстрой» 15 октября завершит асфальтирование 70 метров на улице Суорун Омоллона и перейдет на Ларионова. 400 метров по улице Ивана Арбиты уже заасфальтированы, там осталось сделать 400 метров грунтовой дороги.

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Источники финансирования для оплаты дорожных работ есть. Подрядчикам нужно только качественно выполнить их.

В целом работы по асфальтированию, по информации подрядчиков, должны быть завершены на текущей неделе. Также им еще нужно доделать заезды на улицах Петра Алексеева и Жорницкого. Кроме этого, остался небольшой объем работ в Мархе.

На заседании Алексей Колодезников еще раз подчеркнул, что работы должны быть выполнены качественно в соответствии с методическими рекомендациями Росавтодора в части укладки асфальтобетонного покрытия в неблагоприятных условиях. За этим должен проследить технадзор Главстроя.

Первый вице-премьер отметил, что сегодня есть вопросы по поставке металлоконструкций с Тюмени для завершения строительства мостов через Мархинку и в микрорайоне «Северный». На этой неделе для контроля отгрузки материалов в Тюмень будет направлен представитель министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Комплектующие необходимо привезти в Якутск до закрытия переправы. Подрядчик строительства мостов доложил, что завод-изготовитель металлоконструкций подтвердил, что все готово. Теперь стоит задача, чтобы груз был доставлен вовремя. Мостовые переходы планируют ввести в работу в ноябре. Это вполне допустимо, как и по грунтовым дорогам, где нет ограничений по температуре.

Подрядчикам большой объем работ предстоит проделать по благоустройству улиц. На заседании выяснилось, что у компании «Дорисс» не хватает тротуарной плитки. Это объяснили тем, что подрядчик, которому была заказан тротуарная плитка, не произвел ее. При этом у «Сахатрасстроя» плитка, которую компания собирается укладывать по ул. Ларионова и Суорун Омоллона, имеется.

«Видно, кто и как организовал работу», — сделал выводы Колодезников.

На заседании отмечено, что по плану на следующий год по благоустройству переходят объемы работ стоимостью порядка 300 млн рублей – это тротуары по Хатын-Юряхскому шоссе, по ул. Красильникова и часть тротуаров на ул. Петра Алексеева. Алексей Колодезников попросил у подрядчиков и представителей городской администрации, чтобы они отсыпали обочины этих улиц песком, чтобы пешеходам было удобно ходить по ним, не выходя на проезжую часть.