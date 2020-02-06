Асфальт на улице Чайковского отремонтируют по гарантии

5 февраля сотрудники Управления дорог города Якутска совместно со специалистами МКУ «Главстрой» составили акт по разрушению нового асфальтобетонного покрытия, зафиксированному горожанами на улице Чайковского. Ремонт на данном участке проведен подрядчиком ООО «Сахатрасстрой» в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На сегодня на участке от Вилюйского тракта до ул. Кеши Алексеева наблюдается разрушение верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по трём участкам. На первом участке объем дефекта асфальта составляет 10 квадратных метров, на втором – 4 квадратных метра, на третьем участке разрушено 6,5 квадратных метров верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

«На основании данного нарушения в адрес подрядной организации «Сахатрасстрой» будет направлено претензионное письмо. В рамках гарантийных обязательств в этом году они локально восстановят верхний слой асфальта во время строительного сезона», — прокомментировал начальник отдела дорожного хозяйства Управления дорог города Якутска Константин ПОПОВ.

Напомним, что по результатам лабораторной экспертизы, проведенной прошлой осенью Якутским государственным проектным научно-исследовательским институтом строительства (ЯкутПНИИС), на некоторых участках улиц Чайковского, Ларионова и Красильникова были выявлены несоответствия коэффициента уплотнения верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Частичная замена верхнего слоя асфальтобетона на указанных улицах пройдет в летнее время, наиболее подходящее для этих работ.

Гарантийный срок на верхнее покрытие дорожного полотна, согласно контрактам, составляет 4-5 лет, в течение которых подрядчик обязуется следить за качеством покрытия.