Асфальт на Сергеляхском шоссе в Якутске восстановят до октября

«На Сергеляхском шоссе на этой неделе вскрыли дорожное полотно и начали укладывать трубы. Кто и когда будет восстанавливать?» — задаётся вопросом подписчик тгк Якутск вечерний. По его словам, асфальт там был хороший, держался с 2013 года.

В пресс-службе «Сахатранснефтегаз» ЯВ сообщили, что компания здесь проводит работу по замене старой трубы на трубу большего диаметра от Птицефабрики до АГАТУ. В течение последних лет жители районов, прилегающих к Птицефабрике, Сергеляхскому шоссе и частично по Красильникова, получали отказ на подключение новых домов и объектов к газу.

Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»: — Это называется ликвидация дефицита пропускной способности газовых сетей. Для этого сейчас активно ведутся строительно-монтажные работы по прокладке новой трубы вдоль Сергеляхского шоссе протяженностью 3,5 километра. По обсуждению о восстановлении асфальта, которое проходит в социальных сетях, отметим, что дорожное полотно там, где будет вскрыто, будет восстановлено. Что касается сроков работы, то они должны завершиться до 30 сентября. Укладкой асфальта будет заниматься подрядная организация «СУ-888». https://vecherniy.com/news/gazoviki_nam_razlomali_asfalt_zhalujutsja_zhiteli_sergeljakhskogo_shosse/2022-09-23-807