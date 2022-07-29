29.07.2022
17:34
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Происшествия

Арылах: Добровольцы, специалисты и власти района делают все возможное

Вот что сейчас происходит в селе Арылах. Люди — специалисты, власти района (в том числе — глава Александр Басыров) и добровольцы делают все возможное — передает телеграм-канал Алмазный край.

Тем временем, в село приехала техника от АЛРОСА.

Фото: https://t.me/almaznyikrai
Источник: https://t.me/almaznyikrai

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