Арыйан Тютрин снова в финале Коркинского турнира

Лидер якутской сборной Арыйан Тютрин получил возможность сразиться за золотую медаль международного турнира Дмитрия Коркина, одолев в полуфинале победителя юношеских Олимпийских игр Алдара Бальжинимаева, сообщает ЯСИА.

Первыми на полуфинальные поединки в категории до 57 кг вышли якутянин Егор Потапов и бурят Жаргал Дамдинов, но эта схватка завершилась победой гостя со счетом 11:0.

С Дамдиновым в финале встретится обладатель Кубка мира, трехкратный призер чемпионата России Арыйан Тютрин, одолевший всухую победителя юношеских Олимпийских игр Алдара Бальжинимаева. Якутский вольник продемонстрировал отличную форму, хотя соперник боролся очень опасно — несколько раз столкнулся лоб в лоб с Тютриным, за что получил предупреждение. Многократный чемпион Якутии одержал победу со счетом 4:0.

Финальный поединок Тютрина с Дамдиновым пройдет 12 октября с 18.00. Егор Потапов получит шанс сразиться за бронзовую награду, его соперник определится завтра после утешительных схваток.