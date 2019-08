View this post on Instagram

Арыйаан Тютрин вышел в финал 💪 . Источник @byastinov_news Вот так уверенно и хладнокровно со счётом 5:1 якутский борец Арыйаан ТЮТРИН одолел действующего чемпиона России Рамиза Гамзатова и вышел в финал Мемориала Циолковского в Польше💪💪💪 Для нас он как бы стал неофициальным чемпионом страны!!!✊️👍👍 . #sakhalife #АрыйаанТютрин #вольнаяборьба #польша