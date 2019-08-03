03.08.2019
09:30
445Спорт
Арыйаан Тютрин вышел в финал!
@byastinov_news пишет:
Вот так уверенно и хладнокровно со счётом 5:1 якутский борец Арыйаан ТЮТРИН одолел действующего чемпиона России Рамиза Гамзатова и вышел в финал Мемориала Циолковского в Польше💪💪💪 Для нас он как бы стал неофициальным чемпионом страны!!!✊️👍👍
Источник: https://www.instagram.com/p/B0recQqI1U-/
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