03.08.2019
09:30
445
Спорт

Арыйаан Тютрин вышел в финал!

@byastinov_news пишет:

Вот так уверенно и хладнокровно со счётом 5:1 якутский борец Арыйаан ТЮТРИН одолел действующего чемпиона России Рамиза Гамзатова и вышел в финал Мемориала Циолковского в Польше💪💪💪 Для нас он как бы стал неофициальным чемпионом страны!!!✊️👍👍

Источник: https://www.instagram.com/p/B0recQqI1U-/
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