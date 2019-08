Арыйаан Тютрин не едет на чемпионат мира

View this post on Instagram

Наш Тютрин проиграл 😔 . Источник @byastinov_news УГУЕВ, СИДАКОВ И ТАНК ЕДУТ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА… . .Угуев-Тютрин 10:0 Сидаков-Курбаналиев 2:1 Садулаев-Байцаев 10:0 Увы, проиграли… Но жизнь продолжается. Это спорт. Поражения и победы идут рука об руку. Без поражений не бывает успехов. СПАСИБО АРЫЙААНУ ЗА НАДЕЖДУ✊️✊️✊️ ИЗ НИЧЕГО ПОДАРИЛ НАМ ОЛИМПИЙСКИЙ ШАНС… Все-таки, множество стартов и сгонок веса, да и огромное психологическое давление, наверняка, сыграли свою роль. Главное, Арыйаан доказал, что может побороться за самые высокие места на мировом ковре. У него ещё будет возможность доказать своё «Я»🔥💪 Он по-прежнему в обойме. В вольной борьбе олимпийские путевки не именные. Впереди олимпийский год и там решит чемпионат России, который пройдёт в Бурятии. Если выиграет, то несомненно поедет. Но это уже совсем другая история👌 Сейчас мы все должны поддержать Арыйаана в тяжелые минуты. Только так мы станем сильнее как народ. С нашей верой и поддержкой @arian_tyutrin обязательно вернётся ещё сильнее ✊️✊️✊️ #арыйаанкытаат . #sakhalife #АрыйаанТютрин #вольнаяборьба #поражение