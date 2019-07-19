Арыйаан Тютрин пройдет отборочный турнир на чемпионат мира

В начале августа ведущие якутские борцы примут участие в международных турнирах «Александр Медведь» и «Вацлав Циолковский», которые станут отборочными на сентябрьский чемпионат мира.

В данное время четыре якутских борца Арыйаан Тютрин, Михаил Иванов, Айсен Потапов и Петр Константинов под руководством и.о. главного тренера сборной РС(Я) Александра Оконешникова и личных тренеров ребят Ивана Дмитриева, Александра Сафронова проходят сборы в Кисловодске вместе национальной командой России. Сборы пройдут с 17 июля по 2 августа.

2-4 августа Арыйаан Тютрин в составе сборной России вылетает в Польшу для участия в международном турнире памяти Вацлава Циолковского. Этот турнир станет решающим этапом отбора российской сборной перед чемпионатом мира. Напомним, что после несправедливого судейства на чемпионате России в Сочи тренерский штаб сборной России решил дать шанс Арыйаану Тютрину отобраться на чемпионат мира. Соответсвенно, на польском ковре в весе 57 кг выступят действующий чемпион мира Заур Угуев, новоиспечённый чемпион России Рамиз Гамзатов и обладатель Кубка мира-2019 Арыйаан Тютрин. Один из них войдёт в главную команду страны.

Уже через неделю 9-11 августа в Минске состоится международный турнир «Александр Медведь», который станет отборочным этапом уже для белорусских борцов. На поездку на ЧМ-2019 претендуют сразу три якутских легионера сборной Беларуси — Владислав Андреев (57 кг), Андрей Бекренев (61 кг) и Ньургун Скрябин (65 кг). В Минске также свои силы попробуют Петр Константинов (57 кг) и Айсен Потапов (65 кг). Основной состав белорусской команды будет объявлен по итогам Медведевского турнира.

На предстоящем чемпионате мира в Нур-Султане (19-22 сентября) будут разыграны первые олимпийские путевки — по 6 лицензий во всех олимпийских весовых категориях (57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг).